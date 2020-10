Dimata naar Dijon: go or no go? PJC

03 oktober 2020

Anderlecht heeft een akkoord met Dijon over Landry Dimata (23). Het valt wel af te wachten of de spits slaagt voor zijn medische testen.

Dan toch op weg naar de uitgang. Eerder deze transferperiode was er buitenlandse interesse voor Landry Dimata - onder meer Trabzonspor deed navraag -, maar pas de laatste dagen kwam het dossier in een stroomversnelling. Anderlecht vond een akkoord met Dijon over een definitieve transfer. Paars-wit kan 5 miljoen euro incasseren, Dimata kan voor drie of vier jaar tekenen bij de Franse club. Tenzij...

Verschillende Franse media berichtten gisteren over “een probleem bij de medische testen”. Dat werd niet bevestigd op Anderlecht, noch in de entourage van Dimata, maar het is algemeen geweten dat Dimata pas weer fit is na een knieblessure. Hij was ruim één jaar out. Het verspreiden van negatief nieuws over de testen kan ook een tactiek zijn van Dijon om de prijs naar beneden te halen. Af te wachten.

Als Dimata vertrekt, is het niet zeker dat er een vervanger komt. RSCA denkt dat Colassin en Dauda een alternatief voor Nmecha kunnen zijn. (PJC)

