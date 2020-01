Dimata mag niet mee op stage met Anderlecht, Vanden Borre wel? Pieter-Jan Calcoen

03u00 0 Anderlecht Een rentree bij Anderlecht is niet voor morgen. Paars-wit neemt Nany Dimata (22), volgens zijn begeleider nochtans fit, niet mee op winterstage.

“Ikzelf en de speler respecteren de beslissing, maar...” Nany Dimata’s begeleider Jérémy Pastel is ontgoocheld dat zijn poulain morgenavond niet op het vliegtuig richting Alicante stapt. In San Pedro del Pinatar is Anderlecht één week op stage om de terugronde optimaal voor te bereiden, maar dat doet het dus zonder Dimata.

Voor de spits is de keuze van de directie, wellicht in samenspraak met Frank Vercauteren en Vincent Kompany, een klap. Hij had verwacht in Spanje met de groep te kunnen trainen om zijn ellenlange revalidatie — in de play-offs onderging hij een operatie aan de knie, sindsdien werkt hij individueel — eindelijk af te ronden, maar dat komt er finaal niet van. “We vinden dat jammer”, zegt Pastel, zonder daarbij oorlog te willen creëren met Anderlecht. “Nany is helemaal hersteld, hij heeft nu enkel matchritme nodig.”

Of dat ook effectief zo is, daar bestaan verschillende versies over. Er zijn kwatongen die beweren dat Dimata dit seizoen niet meer in actie zal komen, maar officieel ontkent iedereen dat doemscenario. Op Anderlecht en in de entourage van de speler, beide erg karig met commentaar, klinkt het dat Dimata weer de oude zal worden. Alleen zal dat dus niet via de stage gebeuren.

Omdat Anderlecht ook nog speurt naar een extra spits is het niet uitgesloten dat alle partijen op zoek gaan naar een tijdelijke oplossing. Zo zou het een denkpiste kunnen zijn om Dimata uit te lenen. Dan zou hij opnieuw wekelijks aan spelen kunnen toekomen — bij paars-wit zit dat er niet in — en naar zijn beste niveau toegroeien. Ter herinnering: voor zijn blessure was Dimata aanvaller nummer één in het Lotto Park, bondscoach Roberto Martínez noemde hem toen zelfs een interessante speler.

Vanden Borre wel mee?

Wat de overige tickets richting Alicante betreft: daar bestaat veel onduidelijkheid over op Neerpede. Anthony Vanden Borre (32) bijvoorbeeld weet nog niet of hij mee mag. De laatste fysieke tests van de rechtsachter waren bemoedigend, de verwachting is dat hij deelneemt aan de stage, maar zéker was dat gisteren niet. Of jongens als Trebel, Chipciu, Musona en Kiese Thelin, allen op weg naar de uitgang, meereizen, hangt waarschijnlijk af van hun transfersituatie. Nieuwkomer Amir Murillo (23) zal er uiteraard wel bijzijn.