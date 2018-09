Dimata en Santini: het scoren verleerd na 11 goals in eerste 3 matchen Jan Mosselmans

17 september 2018

08u25 0 Anderlecht De motor sputtert. Dimata staat al drie matchen droog, Santini zelfs vier. Maar de schuld voor de offensieve ­malaise enkel in de schoenen van het aanvalsduo schuiven, zou onterecht zijn. "De voorzetten komen niet meer aan en de beslissende pass ontbreekt vaak", zegt Santini. Anderlecht heeft geen Pozuelo.

Zondag 12 augustus: Anderlecht wint met 1-2 op het veld van Charleroi na goals van Santini en Dimata. Toen werd de vraag reeds gesteld: is dit ­Anderlecht niet té afhankelijk van zijn nieuw koningskoppel? In de eerste drie wedstrijden gingen de ballen er vlotjes in: elf goals, zeven keer Santini, vier keer Dimata. Sinds Charleroi scoorde Anderlecht nog slechts vier keer in vier matchen, met Dimata, Trebel, ­Musona en Gerkens als schutters.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

