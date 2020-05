Didillon teleurgesteld in manier waarop Anderlecht hem naar uitgang duwde: “Mijn voetenwerk? Dat is een vals excuus” NVE

Bron: La Capitale 0 Jupiler Pro League In een interview bij La Capitale laat Thomas Didillon zijn ongenoegen blijken over de manier waarop hij bij Anderlecht naar de uitgang werd verwezen. De doelman van Genk, uitgeleend door paars-wit, voelt vooral onrecht. “Ik was gechoqueerd door de manier waarop alles intern werd afgehandeld.”

De Genkse doelman heeft de handelingswijze van Anderlecht nog niet volledig verteerd. Na een seizoen als titularis in doel bij paars-wit werd hij vervangen door Hendrik Van Crombrugge. “Ik was gechoqueerd door de manier waarop alles intern werd afgehandeld. Ik werd aan de kant geschoven op het einde van de transferperiode. Dan is er quasi geen manier meer om dat om te keren, want alle clubs hebben hun doelman al.”

“De voorbereiding was nochtans goed verlopen en de directie van Anderlecht had me zelfs laten weten dat ze niet zouden ingaan op eventuele aanbiedingen, omdat ze me koste wat kost wilden houden. Daarom heb ik een mooi aanbod van een club uit de Ligue 1 links laten liggen. En dan, plotseling, na amper een competitiewedstrijd (1-2 nederlaag tegen Oostende), vertelde Vincent Kompany me dat hij een andere doelman zou gaan zoeken.”

“Of het aan mijn voetenwerk lag? Dat is een vals excuus. Ik speelde 40 competitiematchen voor Anderlecht, en 5 Europese wedstrijden, en dat in een ingewikkeld seizoen met een nieuwe structuur en drie coaches. Ik denk niet dat ik die onbetwistbare basisplaats zou hebben gehad als ik niet aan de verwachtingen had voldaan.”

Bij Anderlecht werd Didillon een gebrek aan professionalisme verweten. Zo wou hij de laatste dagen bij Anderlecht niet trainen “omdat een vertrek in de lucht hing”. “Ik had dat liever onder vier ogen vernomen, maar het was in de pers dat ik moest lezen dat ik zogenaamd een klootzak was. Uiteindelijk gaf ik het beste antwoord dat ik kon geven: beslissend zijn in mijn eerste wedstrijd voor Genk. Denkt u echt dat ik dat niveau zou halen als ik de afgelopen vijf maanden niet serieus had getraind en alleen op café ging met de jeugd van Anderlecht, zoals men me verweet?”

De Fransman wijst niet richting Vincent Kompany voor de situatie en is Anderlecht ook dankbaar voor de kans die hij er gekregen heeft. “Ik kan Kompany niet de schuld geven, als speler-trainer maakte hij een keuze en dat moet ik accepteren. Ik vergeet ook niet dat Anderlecht in me geloofde en me kwam halen in Metz, waar ik een moeilijk seizoen doormaakte. Dankzij RSCA heb ik Europa ontdekt, maar de woede blijft. Ik voel vooral onrecht.”

Didillon heeft zijn spelvreugde bij Genk teruggevonden en vindt er zeker zijn draai. “Wat me het meeste opviel na mijn aankomst in Limburg in januari was de familiale sfeer en de levensvreugde hier. Ik had meteen het gevoel dat het klikte in de groep. Er wordt niet vals gespeeld. De intensiteit en de spelvreugde zijn altijd aanwezig, dat is wat de supporters leuk vinden. Die gedachtegang past perfect bij me: in mijn ogen is een clean sheet niks vergeleken met het collectieve succes. Als ik dan moet vergelijken met mijn laatste maanden bij Anderlecht zal ik niet per se objectief zijn, omdat ik daar naar de bank of de tribune werd verwezen.”

Als eerste Belgische club besloten ze bij Genk opnieuw te gaan ‘trainen’. Individueel, met respect voor de maatregelen: geen contact, gescheiden kleedkamers en het verplicht dragen van een mondmasker. “Maar we hebben plezier om op het veld te staan. Ik profiteer hier des te meer van omdat ik een tijdje kampte met rugklachten. Tijdens de eerste weken van de quarantaine heb ik me iets te veel geforceerd tijdens de hardloopsessies.”

