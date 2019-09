Didillon in Anderlecht-selectie, Nasri ontbreekt PJC

15 september 2019

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0

Als Hendrik Van Crombrugge tegen Antwerp uitvalt, zal zowaar Thomas Didillon hem vervangen. De doelman zit in de selectie. De Franse keeper van Anderlecht begon het seizoen als titularis, maar maakte sinds de komst van Van Crombrugge geen deel meer uit van de plannen van Vincent Kompany. Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer - waar alle partijen nochtans op hoopten -, nu is hij minstens bankzitter. Waarom Davy Roef er niet bij is, is onduidelijk.

Wie Antwerp niet moet vrezen, is Samir Nasri. De Fransman mocht ook al niet meedoen tegen Standard, toen omdat hij ziek geweest was. Op conditioneel niveau moet Nasri nog grote stappen zetten. Zelfs in de testimonial van Kompany bij City leek hij moeite te hebben met het tempo.