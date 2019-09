Diagne NIET naar Anderlecht, WEL naar Club Brugge dat hem huurt met optie op aankoop van 13 miljoen NP/PJC/SK

02 september 2019

Alles leek in kannen en kruiken. Mbaye Diagne moest de nieuwe spits van Anderlecht worden. Paars-wit leek op weg naar een akkoord voor een uitleenbeurt, maar de Senegalese goalgetter van Galatasaray komt finaal toch niet. In de entourage van de speler klinkt het dat een deal met de recordkampioen, die nochtans nakend was, helemaal van de baan is. “We hadden wat problemen met Anderlecht. Nu gaan we naar een betere club”, aldus de verklaring vanuit de omgeving van Diagne.

Die ‘betere club’ is Club Brugge. De onderhandelingen met blauw-zwart liepen gisteravond laat nog, maar na nog wat papierwerk is de deal vanmiddag nu definitief rond. Het gaat om een huurovereenkomst met aankoopoptie van 13 miljoen euro. Voor alle duidelijkheid: het is allerminst zo dat Club Brugge Diagne op het spoor kwam omdat ook Anderlecht erachteraan zat, want op Olympia kent men de ex-speler van Lierse en Westerlo al járen. Toen Club zich voor de Champions League kwalificeerde, hebben het bestuur en de technische staf zich intern afgevraagd wat de kern nog nodig had. Het antwoord: “Een breekijzer.” En Diagne, die vorig seizoen in Turkije dertig keer scoorde, past binnen dat plaatje.

Dat Diagne ondanks zijn fenomenale stats financieel haalbaar is, is omdat de Turken hem willen inruilen voor Falcao. Als ze die overgang willen afronden en geen problemen willen krijgen met de Financial Fair Play, moeten ze spelers laten gaan. En aangezien Diagne niet in de bovenste schuif van de coach lag...

Wispelturig

De club die Diagne haalt, trekt een man van extremen aan. “Mbaye, dat is alles of niks”, zegt ook Harm van Veldhoven, die de aanvaller bij Westerlo trainde. “Hij kon matchen in zijn eentje beslissen, maar net zo goed was hij nergens. Dat is zelfs met ouder worden eigenlijk nooit veranderd. Zijn mentaliteit was ook niet altijd perfect. En soms pakte hij domme rode kaarten.” Wat daarnaast aantoont dat hij een wispelturig type is: Diagne verandert nogal graag van club. Sinds 2013 zat hij bij Juventus, Ajaccia, Lierse, Al-Shabab, Westerlo, Újpest, Tienjin Teda, Kasimpasa en Galatasaray. Daar komt nu dus Club Brugge bij. Dan kan Diagne in de Champions League-groepsfase tegen zijn Galatasaray aantreden.

Klap

Voor Anderlecht is dit een enorme klap. De recordkampioen heeft nood aan een nieuwe negen, zeker nu Isaac Kiese Thelin waarschijnlijk naar het Deense FC Kopenhagen vertrekt. Het lijkt maar logisch dat Michael Verschueren in deze laatste uren van de transferperiode zal proberen een oud dossier te heractiveren. Of dat ook zal lukken - de klok tikt, dat maakt het er niet makkelijker op - is zeer twijfelachtig. Met Kemar Roofe heeft RSCA maar één spits die naam waardig. Hij is fit na de interlandbreak.