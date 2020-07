Dewaele wil sterker terugkeren naar Anderlecht: “Belangrijk om me te blijven ontwikkelen als middenvelder” Thomas Lissens

29 juli 2020

18u30 0 Anderlecht Reculer pour mieux sauter. Da’s het plan van Anderlecht en Sieben Dewaele (21) met de uitleenbeurt van het jeugdproduct aan Heerenveen. Een jaar veel spelen om sterker terug te keren naar het Lotto Park. “Op het middenveld. Daar ligt mijn ambitie.”

Een bed staat er nog niet in zijn appartement in Friesland. Tot alles praktisch in orde is, slaapt Dewaele nog even op hotel. Trainen bij zijn nieuwe club deed hij al wel. “Ze hebben me goed ontvangen. Ik kijk uit naar wat komt.”

Van Hakim Ziyech over Klaas-Jan Huntelaar tot pakweg Danijel Pranjic. Het lijstje spelers dat via Heerenveen passeerde op weg naar de Europese top, is indrukwekkend. Dewaele wil in hun voetsporen treden. “Heerenveen staat bekend als een club waar jonge spelers zich goed kunnen ontwikkelen. Het klinkt misschien cliché, maar het plaatje klopt hier helemaal voor mij.”

Dewaele had wel wat opties voor een uitleenbeurt. Zowel in binnen- als buitenland. “Maar Heerenveen was altijd wel het meest concreet. De club toonde ook dat ze echt in mij gelooft.” Nadat Dewaele zijn ‘bronnen’ binnen RSCA aansprak, was hij helemaal overtuigd. “Ik heb er met Michel Vlap over gesproken, ja. (lacht) Hij vertelde heel veel goeie dingen over de club. Heerenveen probeert verzorgd te voetballen én hoog druk te zetten. Dat spreekt me enorm aan.”

Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen als middenvelder - toch mijn favoriete positie

Beste positie

Dewaele kwam vorig seizoen tot vijftien optredens bij paars-wit. Maar wel veelal als inverted wingback op links, terwijl hij opgeleid is als controlerende middenvelder. Maar voor komend seizoen zag het er niet naar uit dat hij bij Anderlecht op die positie veel tot spelen zou komen.

“Ik vind het belangrijk om me te blijven ontwikkelen als middenvelder - toch mijn favoriete positie”, legt Dewaele uit. “Op die positie wil ik een carrière uitbouwen. Natuurlijk is het wel jammer dat ik me bij Anderlecht niet heb kunnen tonen als middenvelder. Iedereen wil op z'n beste positie spelen. Maar ik ben de club vooral dankbaar voor de kansen, ook als wingback.”

Na overleg met onder anderen Vincent Kompany besloot Dewaele daarom om bij een andere club op zoek te gaan naar meer speeltijd. “Veel meedoen, bijleren en dan sterker terugkeren naar Anderlecht. Dat is het doel. Bij voorkeur als nummer ‘6'. Ik hou ervan op de bal op te halen en dan het spel te verdelen. Om te voetballen, zeg maar. In Nederland vind ik een competitie die me ligt.”

