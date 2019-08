Dewaele: “Rode kaart was misschien vergiftigd geschenk” - Van Crombrugge: “Geduld is op z’n plaats” GVS

09 augustus 2019

22u59

Bron: Proximus Sports 0

Sieben Dewaele kreeg opnieuw zijn kans bij Anderlecht. Maar ook nu pakte Anderlecht de drie punten niet. “We speelden echt wel een goeie match”, vertelde hij aan de microfoon van Proximus Sports. “Van in het begin zetten we ze vast. Helaas gaan die eerste kansen er niet in. Dan vallen ze met tien en kruipen ze een hele tweede helft achteruit. Misschien was die rode kaart wel een vergiftigd geschenk. Het is niet altijd makkelijker om tegen tien te spelen. We moesten wat geduldiger zijn, maar het was enkele keren ook net niet. Dat is bijzonder frustrerend. Maar we zijn echt goed bezig. We moeten zo blijven werken, iedereen geeft zich de volle honderd procent. Alleen jammer dat het resultaat op dit moment nog tegenzit.”

Van Crombrugge: “Geduld is op zijn plaats”

Hendrik Van Crombrugge stond erbij en keek ernaar. “Een tweede clean sheet is niet slecht, maar het levert maar twee punten op... We waren heel dominant. Criticasters zullen zeggen dat we een hele tweede helft tegen tien speelden, maar dat maakt het er niet makkelijker op. Positief is wel dat we konden brengen wat we op training oefenen. Het is nu gewoon kwestie van een goal te maken. Akkoord dat 2 op 9 te weinig voor voor Anderlecht. Maar Anderlecht is een instituut en moet ook blijven moderniseren en innoveren. Een beetje geduld is hier dus zeker op zijn plaats.”