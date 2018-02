Deschacht naar B-kern Anderlecht omwille van te negatieve houding: "Het is mijn eigen schuld" Pieter-Jan Calcoen

14 februari 2018

10u08 586 Anderlecht Het wordt een 37ste verjaardag in mineur voor Olivier Deschacht. Anderlecht laat weten dat het zijn ancien naar de B-kern verwijst. Navraag leert ons dat dat een gevolg is van Deschachts negatieve attitude.

Als een winnaar: zo staat Olivier Deschacht bekend in het Belgische voetbal. De verdediger is dan ook gefrustreerd door de huidige gang van zaken bij de landskampioen - het pakte in zijn laatste matchen slechts 3 op 12, de titel lijkt weg -, wat maakt dat hij niet de meest aangename man in de vestiaire was. Hij kan moeilijk relativeren als hij op de bank zit - een gevolg van zijn grenzeloze ambitie. Hein Vanhaezebrouck heeft Deschacht daarop aangesproken. Hij wil nu in de eerste plaats positivisme om de negatieve spiraal te doorbreken en oordeelde daarom dat het beter was om Deschacht, nochtans een nuttige pion dit seizoen en een clubmonument, tijdelijk naar de B-kern te verwijzen.

Aan VTM bevestigt Deschacht ons verhaal: "Ik ben inderdaad te negatief geweest, het is mijn eigen schuld."

Op sociale media opperen fans dat Anderlecht Deschacht uit de A-kern weert omdat hij een perslek zou zijn, maar de speler, sinds 2001 vaste waarde bij paars-wit en goed voor 596 duels in het eerste elftal, heeft geen goeie relatie met journalisten. Zo houdt hij bijvoorbeeld niet van interviews, wat maakt dat te veel contact met de kranten volgens onze info niet de reden is voor zijn tijdelijke verbanning. Vorig seizoen stuurde ook René Weiler Deschacht voor enkele weken naar de beloften. Dat was toen omdat de speler de tactiek van de trainer in vraag stelde. Nadien knokte de Oost-Vlaming terug.

Olivier Deschacht werd zopas voor onbepaalde tijd naar de B-kern verwezen. De club onthoudt zich van verdere commentaar.



Olivier Deschacht vient d'être versé dans le noyau B pour une durée indéterminée. Le club s'abstient de tout autre commentaire.



