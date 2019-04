Deschacht: “Ik kan begrijpen wat de fans van Anderlecht doen, sorry” Redactie

12 april 2019

21u40

Olivier Deschacht (38), nagenoeg zijn hele carrière in dienst van Anderlecht, was uitgerekend vanavond te gast in de studio van Play Sports. En ook de verdediger kon zijn frustraties niet onder stoelen of banken steken. “Sorry, maar ik kan de reactie van de fans begrijpen”, zei de verdediger van Lokeren nadat ref Erik Lambrechts de match definitief staakte omdat de fans van paars-wit maar bommetjes en vuurwerk op het veld bleven gooien.

“Als ik heel hard mag zijn: ik kan die supporters begrijpen”, opende Deschacht. “Ik zou ook gefrustreerd zijn. Ik kan hun reactie begrijpen, sorry. Ik zeg niet dat het correct is wat ze gedaan hebben, maar ik begrijp hun frustratie echt wel. Die mensen moesten vandaag waarschijnlijk een dag vakantie nemen, spenderen hun hele dag aan die wedstrijd en dan maak je dit mee. Het had 4-1 kunnen zijn na dertig minuten, dat heb ik bij Anderlecht nog nooit gezien.”