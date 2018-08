Dendoncker toch in Premier League: daarom lijkt Anderlecht overstag te gaan voor minder dan de helft van vooropgestelde 38 miljoen PJC/MJR/KTH

09 augustus 2018

06u36 0 Anderlecht Uitstel is geen afstel. Na twee teleurstellende mercato's verruilt Leander Dendoncker (23) Anderlecht voor Engeland. Hij praat er met Wolverhampton, dat hij eerder te min vond.

"Kijk eens wie terug is", postte Anderlecht omstreeks 16 uur bij een fotoreeks van de ochtendtraining. De club doelde op Leander Dendoncker, voor het eerst op het oefenveld van Hein Vanhaezebrouck sinds het WK, maar op het moment van de tweet was de West-Vlaming alweer vertrokken. Bestemming van zijn vliegtuig: Wolverhampton, een Engelse promovendus. Gisteravond had hij een gesprek met coach Nuno Espírito Santo en legde hij zijn fysieke tests af. Vanmorgen gaan de onderhandelingen verder.

