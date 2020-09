Delcroix en Lissens testen positief bij Anderlecht, ook Zulj en Wellenreuther moeten langer in quarantaine TLB

23 september 2020

13u45 6 Anderlecht Nog twee bijkomende positieve coronagevallen bij Anderlecht. Hannes Delcroix en Lucas Lissens hebben gisteren een positieve test afgelegd. Dat bevestigt RSCA. Donderdag volgt een nieuwe reeks tests.

Het coronavirus blijft paars-wit zo in zijn greep houden. Ook Peter Zulj en Timon Wellenreuther hebben maandag immers opnieuw een positieve test afgelegd. Zij blijven, net als Yari Verschaeren en enkele leden van de staf, in quarantaine. Dat is ook het geval voor B-kern-spelers Antonio Milic en James Lawrence.

Michel Vlap legde een negatieve test af, maar de Nederlandse middenvelder traint nog niet met de groep. Volgens het protocol van de Pro League wordt Vlap opnieuw getest op donderdag. Indien hij dan opnieuw negatief test, sluit hij vrijdag aan bij de groep.

Delcroix stond, net als Verschaeren, vorige zaterdag nog de hele match op het veld tegen Waasland-Beveren. Jeugdproduct Lucas Lissens speelde nog geen minuut, maar zat afgelopen weekend wel voor het eerst in de selectie van Vincent Kompany. Net als Delcroix zit de verdediger in quarantaine.

Donderdag volgt een nieuwe reeks tests en de resultaten daarvan zullen met een bang hart afgewacht worden in het Lotto Park. Vanaf dat er zeven spelers uit de A-kern positief testen, kan een ploeg aan de Pro League vragen om een match uit te stellen. Voorlopig is dat voor Anderlecht niet aan de orde, maar de situatie wordt steeds precairder.

Voorzorgsmaatregelen

De coronacrisis dwingt Anderlecht om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Het gebouw van het trainingscomplex in Neerpede is gesloten, buiten voor personen uit testcategorie 1, die zeer frequent worden getest. De A-kern en de U21 en hun “essentiële medewerkers” zijn de enigen die toegelaten zijn.

De jeugd, de vrouwenploegen en hun medewerkers mogen enkel de trainingsvelden gebruiken en moeten een aangewezen route volgen. Voor het niet-sportieve personeel blijft thuiswerk de norm, al een deel van hen ook afzakken naar het Lotto Park om daar te werken. “Een mondmasker blijft altijd verplicht - op alle sites”, meldt Anderlecht. “Uiteraard moeten ook de regels van social distancing en hygiëne van de handen gerespecteerd worden.”

