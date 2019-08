Degryse over rondje moddergooien tussen Vanden Stock en Coucke: “Ongezien” PDD/TLB

10 augustus 2019

14u32

Bron: VTM 0

Marc Degryse liet ook voor de camera van VTM Nieuws zijn licht schijnen over de competitiestart van Anderlecht. Onze huisanalist ziet het op lange termijn wel in orde komen bij paars-wit, maar denkt wel dat het lange tijd zal duren voor de Belgische recordkampioen de kloof met de andere topclubs zal dichten.

Degryse kwam daarnaast nog even terug op het potje bekvechten tussen Roger Vanden Stock en Marc Coucke, de vorige en de huidige voorzitter van Anderlecht. Roger Vanden Stock haalde in een interview met De Morgen stevig uit naar Marc Coucke. “Zelfs mijn verleden is door hem afgepakt”, klinkt het onder meer. Coucke reageerde al snel geprikkeld via Twitter.

“Wat daar gebeurd is, is echt ongezien”, aldus Degryse, die het huis goed kent als ex-speler van Anderlecht. “Bij zo’n ruzie heeft niemand iets te winnen. Roger Vanden Stock is gefrustreerd omdat er een gebrek aan respect is voor hem en zijn vader. En Coucke reageert dan, op een manier die ook niet past bij een voorzitter van Anderlecht. Beide kanten pleiten schuldig, wat mij betreft. Ze moeten gewoon meer respect tonen voor elkaar.”

Bekijk in bovenstaande video de volledige analyse van Degryse of lees ze HIER!