Degryse: "Dat Coucke inziet dat het beter was een stap opzij te zetten, is misschien wel grootste verdienste"

28 mei 2020

18u45

RSC Anderlecht Marc Degryse is als onze voetbalanalist niet echt verrast door het nieuws dat Marc Coucke een stap opzij zet om plaats te maken voor Wouter Vandenhaute.

“Hij was het duidelijk beu om geregeld de zwarte piet toegespeeld te krijgen”, aldus Degryse. “Dat hij er wakker van lag, past niet bij een flamboyant iemand als hij. Dit is toch een persoonlijke tik, hij heeft die situatie bij Anderlecht verkeerd ingeschat na zijn succesavonturen in de bedrijfswereld en bij KV Oostende. Dat hij dit inziet, is misschien wel zijn grootste verdienste.”

“Vandenhaute van zijn kant is er niet de man naar louter te adviseren. Maar het was pas verrassend geweest, mocht Coucke nu verkocht hebben. Maar daar is het nu natuurlijk niet de moment voor, met de huizenhoge schulden. Coucke wacht nu op het goede moment.”

Zware opdracht

Degryse vreest dat de machtswissel pas effect zal hebben op langere termijn. “Bij zijn aanstelling zei Coucke al dat de financiële situatie zorgwekkend was, nu sprak ook Van Eetvelt bij zijn aanstelling over een alles behalve rooskleurige situatie. Daarom ook het vijfjarenplan. Meestrijden voor de titel, zal nog niet voor komend seizoen zijn. Het is nog maar de vraag of Anderlecht zijn talentvolle jongeren kan houden en hen kan omringen door goeie spelers om zo mee te doen voor de prijzen. Als je kijkt naar de concurrentie, een zware opdracht. Anderlecht is al lang niet meer de rijkste club van het land.”

Kompany kan zich met die structuur boven hem de komende twee jaar meer concentreren op louter het sportieve. Daar kan Anderlecht alleen wel bij varen Marc Degryse

Toch is er hoop voor de fans van Anderlecht. “De onzekerheid rond de rol van Vandenhaute is weg: hij kiest helemaal voor Anderlecht. Toch iemand die alle wegen kent binnen de sportwereld en ook iemand die zich -in tegenstelling tot Coucke- meer op de achtergrond zal houden. Want Coucke stuitte toch te veel mensen tegen de borst. Vandenhaute gaat Kompany en Van Eetvelt hun werk laten doen. Peter Verbeke ook. En ook de rol van Kompany als nu ook investeerder komt goed over natuurlijk. Bovendien kan hij met die structuur boven hem zich de komende twee jaar meer concentreren op louter het sportieve. Ook bij de Duivels. Een Kompany die zijn energie louter in zijn voetbal kan steken, daar kan Anderlecht alleen wel bij varen.”