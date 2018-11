Defensie Anderlecht geen heikel punt voor Hein: “Geven weinig weg, maar goals lijken vaak comedy capers” Stijn Joris

30 november 2018

15u11 0 Anderlecht Hein Vanhaezebrouck blikte goed 17 uur na het laatste fluitsignaal van de kleurloze wedstrijd tegen Trnava alweer vooruit naar de topaffiche van zondag tegen Genk. In eerste instantie lichtte hij kort toe hoe het met de waslijst aan geblesseerden staat.

“Er kwamen geen nieuwe namen bij, maar we moeten nog trainen en ik kan nog niet veel meer zeggen. Santini en Najar (beiden ziek, red.) heb ik al gezien en met hen ging het toch al beter. Voor de rest is het afwachten. Of Kums kan spelen? Ik weet het niet. Hij traint, maar we evalueren hem van dag tot dag. Dimata gaat proberen te trainen en als dat lukt, morgen opnieuw. Maar als hij een reactie krijgt, dan is hij out.”

Het veld van het Constant Vanden Stockstadion lag er tegen Trnava maar miserabel bij en moet zondagavond alweer dienst doen. Vanhaezebrouck heeft er een mening over, maar kan er zelf ook niet veel over kwijt. “Dat is eigenlijk geen vraag voor mij. Een tijdje geleden hebben we er vier wedstrijden in twee weken op gespeeld en toen heeft het een klap gekregen. Gaan we er iets aan doen? Ja, waarschijnlijk wel, maar wat en wanneer moet je mij ook niet vragen. We weten dat het probleem iets dieper zit, maar daar kunnen we pas in het tussenseizoen werk van maken.”

Beste aanval op bezoek

De Anderlechtse verdediging was vorig weekend op Stayen niet bij de les en slikte vier goals. Zondag komt met Genk de beste aanval van het land naar het Astridpark. Vanhaezebrouck hecht aan die cijfers minder belang. “Tot vorige week hadden we nog één van de beste verdedigingen in eerste klasse, maar na die vier goals tegen STVV las ik plots dat we de slechtste verdediging van de top zes hebben. Zo kan je natuurlijk elke week met iets komen. Op zich doen we het verdedigend zeker niet zo slecht. Als ik me niet vergis, geeft er maar één ploeg minder kansen weg. Het gaat vooral over de manier waarop we goals toestaan. Als je onze tegendoelpunten op een rijtje zet, ga je merken dat er daar zulke knullige tussenzitten dat het een beetje op comedy capers lijkt. Dat geeft de indruk dat we achterin niet sterk staan, maar dat is louter op die individuele fouten gebaseerd. Dat Genk de beste aanval heeft, zal dan wel, maar daar hebben we door die Europese wedstrijd nog niet echt op kunnen trainen. Dat het gevaar van alle kanten komt, is duidelijk als je zo vaak scoort. We gaan kijken wat we daar tegenover kunnen zetten.”