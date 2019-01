Deal zo goed als rond: ‘beste speler van Oostenrijk’ naar Anderlecht PJC

16 januari 2019

14u57 4 Anderlecht Zijn titel klinkt veelbelovend: ‘Beste speler van Oostenrijk’. Anderlecht haalt spelmaker Peter Zulj (25) van Sturm Graz. De deal is voor 99 procent rond. Zulj moet het gebrek aan creativiteit bij paars-wit oplossen.

De Oostenrijkse international kon ook naar Empoli, maar legde vandaag met succes zijn medische testen af bij RSCA. Zulj is de tweede inkomende transfer van Michael Verschueren, Frank Arnesen en Fred Rutten. Eerder haalde het trio Kara Mbodj terug, de Senegalees was uitgeleend aan Nantes. Met de eventuele komst van Zulj is het huiswerk evenwel niet af. Ook een extra spits moet er nog bij. Daarnaast wil Verschueren de kern afslanken.