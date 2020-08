Deal helemaal rond: Anderlecht laat Roofe naar Rangers vertrekken PJC

04 augustus 2020

16u15 40 Anderlecht Verrassing van formaat. Anderlecht laat spits Kemar Roofe (27) vertrekken naar Rangers. De aanvaller kostte te veel in verhouding tot zijn rendement. De deal werd zopas officieel beklonken.

👋 @roofe is a Ranger! Rangers Football Club(@ RangersFC) link

Het lijkt misschien vreemd, omdat Anderlecht moeilijk scoort. De aanvaller kwam vorig jaar over van Leeds voor zes miljoen euro en maakte zes doelpunten. Matige stats, deels omdat hij vaak geblesseerd was. Ook nu is de Engelsman op de sukkel met kleine kwaaltjes, wat maakt dat hij wel een erg dure vogel is in wat financieel moeilijke tijden zijn. Bovendien was niet iedereen op Neerpede overtuigd van zijn meerwaarde. Vandaar de transfer naar Schotland, hij tekent voor vier jaar.

Thanks for everything Kemar @roofe. 🟣⚪ A pure professional on and off. It was a pleasure to have you here. All the best at @RangersFC. https://t.co/KTzrkwVLaj pic.twitter.com/hBbrfOtWWj RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Verbeke: “Juiste keuze voor Anderlecht”

“We willen Roofe bedanken voor zijn tomeloze inzet”, zegt sportdirecteur Peter Verbeke. “Hij was het toonbeeld van professionaliteit. We wensen hem veel succes. Deze transfer is een uitgelezen kans voor Kemar en ook de juiste keuze voor RSC Anderlecht. We willen vanaf nu zoveel mogelijk investeren in getalenteerde jonge spelers die een mooie carrière kunnen uitbouwen.”

Zelfs als Roofe gebleven was, wou Anderlecht zich offensief nog versterken. Mustapha Bundu (23) van Aarhus staat hoog op de lijst, de gesprekken lopen. Met de speler kan Anderlecht er wel uit komen, maar Aarhus vraagt meer dan drie miljoen euro.

