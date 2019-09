Deadline Day op Anderlecht: geen nieuwe spits, transfer Thelin geannuleerd - geen oplossing voor Trebel en Didillon niet naar...PSG PJC/MVS

03 september 2019

Dubbele tegenslag voorin bij Anderlecht. Nadat Mbaye Diagne voor Club Brugge gekozen had, deed paars-wit gisteren nog wat telefoons om een nieuwe spits te vinden - het informeerde onder meer naar Yannick Bolasie. Vergeefs, geen enkel dossier bleek op zo een korte termijn af te handelen. Anderlecht verkoos geen paniektransfers te doen. “Er waren geen betere opties beschikbaar om een nog sterker team te bouwen”, aldus Michael Verschueren, die dan maar volop inzette op de spelers die er al waren. Zo annuleerde hij de overgang van Isaac Kiese Thelin (27) naar FC Kopenhagen, ook al wou de aanvaller graag gaan. RSCA kon het zich evenwel niet permitteren, want Kemar Roofe is langer out dan gedacht. De Engelsman mist wellicht de toppers tegen Antwerp en Club, waardoor Kiese Thelin onmisbaar is. Olivier Dhauholou mocht wel weg. De Ivoriaanse negen gaat op huurbasis met aankoopoptie naar Waasland-Beveren.

Trebel en Didillon vinden geen nieuwe ploeg, Saief naar Israël?

Adrien Trebel (28) heeft op de slotdag van de Belgische transfermarkt overigens geen nieuwe werkgever gevonden. De middenvelder die 3 miljoen euro bruto per jaar verdient en overbodig is, genoot via het netwerk van makelaar Mogi Bayat wel wat belangstelling - onder meer Nantes lag op de loer -, maar tot een deal kwam het dus niet. Anderlecht bidt nu dat Trebel alsnog een nieuwe uitdaging vindt in een land waar de mercato nog open is. Geraakt hij niet weg, dan wacht hem wellicht een degradatie naar de U21. Kenny Saief (25) kon naar 1B, de Amerikaan zag dat niet zitten, zijn makelaar werkt aan een overgang naar Hapoel Beër Sjeva. En ook Thomas Didillon (23) bleef finaal in het Lotto Park. Hij was in beeld om tweede doelman te worden bij PSG.