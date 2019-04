Dé vragen na de farçe op Sclessin: wat riskeert Anderlecht? Wat deden de spelers gisteravond nog? TLB TTV PJC

13 april 2019

07u59 5 Belgisch voetbal De crisis van Anderlecht heeft gisteravond op Sclessin een ab-so-luut dieptepunt bereikt. Nadat de eigen fans vanaf minuut één meermaals vuurpijlen en bommetjes op het terrein gooiden, zag scheidsrechter Eric Lambrechts zich nog voor de rust genoodzaakt de wedstrijd definitief te staken bij een 2-0-voorsprong voor Standard. Enkele prangende vragen na de farçe op Sclessin op een rij.

Wat riskeert Anderlecht nu?

Anderlecht moet met een bang hartje de strafvordering van het bondsparket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) afwachten. Een forfaitnederlaag lijkt hoe dan ook onafwendbaar. Het bondsreglement schrijft immers voor dat indien het gedrag van één supportersgroep leidt tot de definitieve stillegging van een wedstrijd, de club van de verantwoordelijke fans de match met forfaitcijfers verliest. Dat was in 2016 niet het geval toen Charleroi-Standard gestaakt werd na ongeregeldheden met beide supportersclans en de match uiteindelijk herspeeld werd. Afhankelijk van het humeur van de Geschillencommissie riskeert Anderlecht daarnaast ook één of meerdere matchen achter gesloten deuren én kunnen zelfs punten worden afgetrokken. Volgens het interne reglement van de Pro League moet de club ook alvast minstens 50.000 euro ophoesten.

Wat deden de spelers van Anderlecht gisteravond nog?

Gisteravond laat blokkeerde de paars-witte aanhang op de bezoekersparking de spelersbus, waardoor spelers en staf van paars-wit lange tijd in hun kleedkamer gegijzeld werden. Daarbij zou ook een ruit van de bus gesneuveld zijn. Pas omstreeks 23 uur konden trainer Fred Rutten en zijn spelers vertrekken uit de ‘Vurige Stede’ - gisteren wel heel letterlijk te nemen. Normaal rijden de spelers na een match terug naar Neerpede met die bus, waar ze met hun eigen wagen naar huis rijden. Maar gisteravond werd beslist om dat niet te doen, en op hotel te verblijven.

🏬 Spelers en staf van #RSCA brachten de nacht door in een hotel in het Luikse.



🚎 De chauffeur van de spelersbus probeert de eerste brokken te lijmen.



🗣 Raam blijkbaar ingegooid door supporters van #Standard. pic.twitter.com/72yroOBGtd Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Gebeurt het voor het eerst dat een match in België wordt gestaakt omwille van supportersrellen?

In de Belgische hoogste klasse viel het twee keer eerder voor dat een wedstrijd vroegtijdig werd afgebroken omwille van supportersrellen. In februari 1952 werd Standard-Racing Mechelen bij een 2-4-voorsprong voor Racing Standard-speler Blaise uitgesloten, waarna tientallen fans van de Rouches het veld bestormden en scheidsrechter Roeykens de match stillegde. De uitslag werd omgezet in 0-5.

In 2016 zag ref Gumienny zich genoodzaakt om na 67 minuten Charleroi-Standard af te breken. Beide supportersgroepen gooiden in deze verhitte Waalse derby bommetjes en projectielen op het veld. De twee clubs kregen achteraf een boete van 50.000 euro. Voor Anderlecht was het gisteravond dus wel een (pijnlijke) primeur.

Hoe groot is de imagoschade voor Anderlecht?

Groot, zoveel is zeker. Sterke man Michael Verschueren, die als enige sprak in het paars-witte kamp, zag dat gisteravond ook in. Los van de sportieve en extrasportieve straffen die paars-wit boven het hoofd hangen, is de imagoschade niet te overzien. “De supporters zorgen op hun beurt voor een stijlbreuk”, was Verschueren keihard voor de eigen aanhang. “Er is een diepe wonde geslagen, dit is héél slecht voor ons imago.”

Ook pijnlijk: het nieuws over de gestaakte topper ging in sneltempo de (voetbal)wereld rond. Heel wat buitenlandse media hadden aandacht voor het pijnlijke voorval en de wantoestanden bij de Anderlecht-fans. De toonaangevende Spaanse sportkrant Marca, het Duitse Bild of zelfs het Oostenrijkse Heute: allemaal hadden ze aandacht voor de “Pyro-wahnsinn” van “Ultra-Idioten”.

Heeft Anderlecht het dieptepunt stilaan bereikt?

Onze huisanalist en ex-Anderlechtspeler Marc Degryse sprak in de studio van Play Sports zelfs over “het dieptepunt in de clubgeschiedenis”, iets wat door enkele negatieve recordcijfers onderstreept wordt. Als Anderlecht straks - en dat is hoogst aannemelijk - een forfaitnederlaag toegediend krijgt, verloor het de voorbije weken voor het eerst vier wedstrijden op rij sedert 1963. In dat geval lijkt de club meer en meer voor het eerst in 56 jaar naast Europees voetbal te grijpen.

Hoe reageerden ze bij Standard?

De reacties in het Standard-kamp waren unisono. “Het voetbal is hier de grote verliezer”, was de teneur in het Luikse kamp. “Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ergens kan ik de frustratie van de supporters wel begrijpen”, zei Paul-José Mpoku. “We hebben hier al hetzelfde meegemaakt in de periode-Duchâtelet. Maar laat me duidelijk zijn: het Belgische voetbal is hier de grote verliezer. Het is jammer en betreurenswaardig. Zoiets mag niet gebeuren. Ik hoop dat er een échte straf wordt uitgesproken. Weet je: ik wist al na onze eerste goal dat we de wedstrijd niet zouden uitspelen. Het hing in de lucht. Anderlecht-speler Trebel dacht net hetzelfde.”

“De scheidsrechter heeft het reglement strikt toegepast”, vervolgde Alexandre Grosjean, de algemeen manager van de Rouches. “Wij zijn het slachtoffer van wat er gebeurd is. De stewards van Anderlecht controleren hun eigen fans op vuurwerk. Maar het is niet alleen het vuurwerk. Ze hebben ook onze grasmat en stoeltjes beschadigd. Wij moeten eerstdaags de schade opmeten. Met 27.000 zijn ze zo ver gekomen voor een spektakel. En dan dit....”

Wat met Anderlecht-trainer Rutten?

Het valt af te wachten hoe Fred Rutten deze malaise beleeft. Waarschijnlijk is hij volgend seizoen sowieso geen T1 meer op Neerpede, maar het is maar de vraag of hij in déze omstandigheden nog zin heeft om door te gaan. En wil Anderlecht wel nog zes duels met hem doorgaan? Per slot van rekening kreeg het alweer geen voet aan de grond, in deze play-offs speelde het keer op keer ondermaats. Het is sowieso een publiek geheim dat Rutten - die volgens waarnemers weinig schuld treft, maar wel geen punten pakt - zich ergert aan de sportieve structuur bij paars-wit.