De vraag die velen zich stellen: mág Kompany wel als T1 op de bank zitten als hij het geldige diploma nog niet op zak heeft? Redactie

17 augustus 2020

14u00 0 Anderlecht Zondag tegen Moeskroen zal Vincent Kompany al op de bank zitten als hoofdcoach. Opvallend, want hij heeft het vereiste Pro Licence-diploma niet op zak. Nóg niet. Kompany is sinds vrijdag ingeschreven in de Pro Licence-opvolging.

Vorig seizoen bestrafte de licentiecommissie Anderlecht al een keer met een boete van 5.000 euro omdat Kompany in de praktijk de hoofdcoach was, terwijl hij daar niet het juiste diploma voor had. Maar dat zal nu niet gebeuren, zo verzekert licentiemanager Nils Van Branteghem.“Uiteraard moet iedereen het bondsreglement volgen. En dat gebeurt ook in dit geval”, bevestigt hij.

Er moest aan een aantal criteria voldaan worden. “Het feit dat de trainersschool van de KBVB zijn aanvraag voor de volgende cursus aanvaard heeft, is de voornaamste. Dat dat gebeurde vóór de volgende licentie-aanvraag, was ook van belang. En ook minstens één van zijn assistenten moest over een UEFA Pro-diploma beschikken. Jonas De Rouck én Nicolas Frutos hebben allebei het geldige document op zak.” Vanuit de licentiecommissie hoeft de nieuwe hoofdcoach van paars-wit dus geen tegenwerking te verwachten.

