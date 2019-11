De villa van 7 miljoen: kijk binnen in het nieuwe stulpje van Vincent Kompany in Ukkel Redactie

30 november 2019

11u18 36 Anderlecht Vincent Kompany, al een tijdje op zoek naar een woning in het Brusselse, heeft zijn droomhuis gevonden. Kompany en zijn gezin hebben hun intrek genomen in een villa in een chique wijk in Ukkel. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De imposante villa ter waarde van zo’n 6.800.000 euro bevindt zich op een landelijk domein van ruim 25 are groot. Salon, eetkamer en keuken zijn toegankelijk via een panoramische lift. De villa telt vijf slaapkamers. Een groot terras, met zwembad, omringt het gebouw. Een ondergrondse garage biedt plaats aan acht wagens. Het nodige groen en een lange oprijlaan richting toegangspoort moeten Kompany en zijn geliefden behoeden voor indiscrete blikken. Zanger Adamo en politicus Didier Reynders wonen in dezelfde buurt, net als Jacques Lichtenstein, Kompany’s makelaar.

Het kabinet van de burgemeester van Ukkel laat weten dat Kompany zich deze week inschreef op het gemeentehuis. “We zijn heel fier dat hij weerkeert naar zijn geboortestad”, klinkt het.

De Anderlecht-coryfee zou de imposante villa tot nader order huren, met optie tot aankoop. Kijk gerust even mee binnen via onderstaande foto’s.