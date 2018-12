De tragedie van Anderlecht op Werder Bremen is vandaag exact 25 jaar geleden: “Onze fans dansten aan de rust. Ze weenden erna” Frank Dekeyser

08 december 2018

09u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht De hálve finale van de Champions League kwam in zicht. Bekijk het scorebord. “Ik ben er nog steeds strontziek van.” Johan Boskamp 25 jaar na de onvergetelijke 5-3 van Anderlecht in Bremen. “Ik praat er eigenlijk nooit meer over.” Een reconstructie.

Acht december 1993, iets na 22u30. Het wonder is geschied, het Weserstadion viert feest. Werder Bremen heeft zich na een waanzinnige tweede helft teruggeknokt van 0-3 naar 5-3. Terwijl de spelers van de thuisploeg dansen in de regen, druipen die van Anderlecht zeiknat af. Trainer Johan Boskamp incluis. Het ongeloof te lezen in hun ogen - met dat scenario had niemand rekening gehouden aan de rust. Niet de spelers, niet de coach, niet de fans én niet de journalisten.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN