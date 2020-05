Exclusief voor abonnees De terugkeer van Vincent Kompany naar Anderlecht door de ogen van de makers van ‘het’ filmpje - waarvan een Brugge-fan: “Sergio Herman riep klootzak’” Stephan Keygnaert

19 mei 2020

05u30 7 Anderlecht Op Op 19 mei 2019 verbaasde RSC Anderlecht de voetbalwereld . Middels een filmpje bedacht en gemaakt door de jongens van productiehuis ‘Branded by Geronimo’, waarmee zij op het reclamefestival van New York de hoofdprijs wonnen in de categorie ‘Sport and social’. Een reconstructieverhaal van #Theprinceisback.

Benito Juárez International Airport, Mexico City, donderdag 16 mei 2019.

Het vliegtuig is nog aan het taxiën, wanneer Emanuel Vanderjeugd (40) zijn smartphone opzet. Hij ziet onder meer drie gemiste oproepen van Wim De Meyer.

Vanderjeugd kent De Meyer. “Wim is hoofdredacteur geweest bij WTV en Focus. Ik was toen camera­man voor hen. Later is Wim de communicatiedienst van KV Oostende gaan leiden. In die periode hebben we samen wat filmpjes gemaakt. Ik wist dat hij de overstap had gedaan naar Anderlecht.”

Nog voor Vanderjeugd De Meyer terugbelt, contacteert hij eerst zijn vennoot bij productiehuis ‘Branded by Geronimo’, Gertjan De Smet.

“Gertjan, blijf stand-by, Wim De Meyer belt mij niet zómaar drie keer naeen...”

Vanderjeugd ijsbeert aan de bagageband – met naast zich een ganse televisieploeg, en Sergio Herman en Axel Daeseleire. Vanderjeugd draait met hen in Mexico het tv-programma ‘Van de kaart’ voor VTM.

“Sergio deed al lastig – ’t was een lange vlucht geweest”, herinnert Vanderjeugd zich lachend.

Hij belt De Meyer. Op de lucht­haven van Mexico City is het een drukte van jewelste.

“Wim vertelde mij: ‘We hebben een top secret-opdracht voor jullie. Het mag absoluut niet uitlekken. We hebben zelfs een codenaam bedacht. We hebben jou nodig om in achtenveertig uur iets groots op te zetten. Zijn jullie bereid om jullie weekend op te offeren? Pas als jullie instemmen, kan ik vertellen waarover het gaat.’”

De Meyer duwt af.

Emanuel Vanderjeugd sleurt de bagages achter zich aan en stapt in het zonlicht van Mexico City.

Hij en Sergio Herman zijn die-hard Club Brugge-supporters...

