De talentenfabriek van Neerpede: Colassin elfde jeugdspeler in A-ploeg van Anderlecht in kleine 2 jaar NVK/JSE

21 januari 2020

08u00 0 Anderlecht Op 4 mei 2018 gaf Anderlecht elf jongeren een profcontract. Antoine Colassin was al de vijfde van die lichting die voor de A-ploeg speelde. In die tijd debuteerden nog eens zés ander talenten. ‘In Youth We Trust’ – een zeldzaam solide fundament onder een huis vol holle leuzen.

Een boos whatsappje uit de ­bestuurskamer van Anderlecht, eind november, na (alweer) een kritisch artikel: “Waarom altijd focussen op het negatieve? Wij hebben een uniek jeugdproject, maar daar wordt geen aandacht aan gegeven.” Bij deze.

Er werd wel lacherig gedaan over de persconferentie die Marc Coucke met veel poeha bij elkaar had geroepen, die 4de mei 2018. De toen kersverse eigenaar had ‘goed nieuws voor Anderlecht’. Terwijl iedereen groot transfernieuws verwachtte, had Coucke het over de jeugd. “We zijn fier om te melden dat acht leden van de talentvolle U17-lichting, die allemaal lid zijn van de nationale ploeg, hun ­eerste ­profcontract hebben getekend.”» Waarna Luc ­Devroe, toen technisch directeur, toevoegde: “Ondertussen zijn het er zelfs élf.”

Hun namen: Jeremy Doku, Anouar Ait El Hadj, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Antoine Colassin, Zacarias Antonio, Mathis ­Suray, Lucas Lissens, Halim ­Timassi, Loic Masscho, Chris ­Kalulika. Die eerste vijf hebben intussen hun competitiedebuut gemaakt voor paars-wit. Terwijl in de tussentijd nog zes talenten van andere lichtingen (Bornauw, ­Delcroix, Dewaele, El Kababri, Kana, Lutonda) ook al minuten voor de eerste ploeg maakten. In de 67 competitiematchen na de persconferentie van Coucke debuteerden dus in totaal elf jeugdspelers.

Die statistieken zijn geen garantie op succes. El Hadj of Colassin ­kregen hun kans bij gebrek aan concurrentie – het is lang geen ­zekerheid dat zij op lange termijn een vaste waarde zullen zijn in de kern van paars-wit. Maar de vele debutanten wijzen wel op de ­toestroom van talent in de breedte bij Anderlecht.

Gent sluit de rij

Geen enkele Belgische club komt in dezelfde periode zelfs maar in de buurt van de elf Brusselse jeugdproducten die hun kans kregen. Bij de andere topclubs doet Club Brugge (Brandon Baiye, Cyril Ngonge, Loïs Openda, Ignace Van Der Brempt en Charles De Ketelaere) het niet onaardig met vijf stuks. Een trend die zich de komende seizoenen wellicht zal versterken – blauw-zwart staat gekend om zijn sterke jeugdwerking, die stilaan zijn vruchten begint af te werpen. Daarna volgt Standard (Lavalée, Balikwisha, Joachim Carcela, Lindon Selahi) met vier. Racing Genk (Limbombe, Vandevoordt, Coucke) gaf drie jeugdproducten de kans. Antwerp (Kakudji, Quiren) en AA Gent (Koïta) sluiten de rij.