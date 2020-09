De schrik zit erin bij Anderlecht: vandaag of morgen nieuwe tests, bij vier extra besmettingen kan het uitstel aanvragen PJC

16 september 2020

09u27 60 Anderlecht Nadat Michel Vlap, Peter Zulj, Timon Wellenreuther en twee stafleden gisteren positief testten op corona, staan er vandaag of morgen nieuwe tests gepland. Mochten daarbij vier extra besmettingen aan het licht komen, dan kan de clubleiding bij de Pro League een aanvraag indienen om de wedstrijd op de Freethiel uit te stellen. De schrik zit er alvast goed in op Neerpede.



Anderlecht zit in het sukkelstraatje wat betreft corona. Nadat paars-wit tegen Cercle Brugge (2-0) al Michel Vlap moest missen, ondergingen alle spelers en stafleden maandag op hun vrije dag een nieuwe test. Wat intern gevreesd werd, is werkelijkheid geworden: er waren verschillende nieuwe besmettingen. Bij de spelers testte Vlap een tweede keer positief, ook zijn goeie vrienden Timon Wellenreuther en Peter Zulj bleken Covid-19 te hebben, net als twee werknemers uit de omkadering van de A-kern. Het ging daarbij zeker niet om Vincent Kompany, zo werd ons binnen paars-wit bevestigd. Voorts wilde de club weinig commentaar kwijt.

Uitstel kan pas vanaf 7

Het klinkt misschien vreemd, aangezien dit zeker voor de directe betrokkenen geen fijn nieuws is, maar puur sportief lijken de gevolgen mee te vallen voor RSCA. Vlap, Zulj en Wellenreuther leken immers sowieso niet in aanmerking te komen voor een basisplaats op Waasland-Beveren. Het trio gaat één week in quarantaine, net zoals eerder de ganse paars-witte U18.

Op Anderlecht staan er vandaag of morgen nieuwe tests gepland. Mochten daarbij vier extra besmettingen aan het licht komen - de medische staf durft dat scenario niet uitsluiten - dan kan de clubleiding bij de Pro League een aanvraag indienen om de wedstrijd op de Freethiel uit te stellen. Dan kan vanaf het moment dat zeven A-kernspelers onbeschikbaar zijn door corona.

Op Neerpede zit de schrik er in elk geval goed in. Lange tijd kon een zeer goed georganiseerd Anderlecht Covid-19 buiten het oefencomplex houden, nu wil de club vooral erger voorkomen. Volgens onze informatie zal Anderlecht daarom de interne maatregelen nog eens aanscherpen. De spelers kregen andermaal het advies alle risico’s en overbodige contacten te mijden.