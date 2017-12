De reden waarom Anderlecht voor Coucke koos (en die zo lang anoniem bleef) Niels Vleminckx

Bron: Eigen berichtgeving 157 BELGA Anderlecht Marc Coucke legt vandaag uit waarom hij voor Anderlecht koos. Maar waarom koos Anderlecht voor hém? En waarom bleef hij zo lang onder de radar?

Het was het bestbewaarde geheim van de Belgische voetbalwereld, de interesse van Marc Coucke in Anderlecht. Nochtans: het was geen ingeving van het laatste moment. Wekenlang had de zakenman zijn dossier tot de puntjes voorbereid. Maar anders dan in de dossiers van de Russische zakenman Usmanov, die uiteindelijk afhaakte in het dossier, en Ghelamco-topman Paul Gheysens, vloog Coucke onder de radar. Bewust. “Als zulke onderhandelingen boven water komen voor er een akkoord bereikt wordt, torpedeer je een deal”, klinkt het binnen de muren van de club.

Vandaar dat paars-wit sinds eind november, nadat uitgelekt was dat de club te koop stond, het geweer van schouder veranderde. Operationeel manager Jo Van Biesbroeck kreeg de taak zich als enige over het dossier te buigen. Hoe minder mensen op de hoogte zijn, hoe kleiner de kans op lekken en des te groter de kans dat de onderhandelingen slagen.

Al zeker in het geval van Marc Coucke. De interesse van de zakenman in Anderlecht lag extra gevoelig omdat hij tegelijk topman van KV Oostende was. Als vóór het definitieve akkoord uitgelekt zou zijn dat Coucke op de Belgische recordkampioen aasde, zou dat zijn functioneren bij KV Oostende bijzonder bemoeilijkt hebben. Zowel Anderlecht als Coucke had er dus het grootste belang bij dat hij tot woensdagmiddag 12u30 onzichtbaar bleef.

Pas dán vernam de Raad van Bestuur welke aanbiedingen er op tafel lagen. De aandeelhouders besloten dan op basis van enkele objectieve criteria welke koper de beste was. Paul Gheysens had een bod klaar dat de aanbieding van Marc Coucke op financieel vlak ruim overtrof, maar het water tussen de Ghelamco-baas en de top van Anderlecht is dieper dan de Grote Stille Oceaan. Plus: het draaide om veel meer dan enkel de centen voor Vanden Stock.

1. De club zocht een meerderheidsaandeelhouder

In het recente verleden had Anderlecht een aandelenstructuur waarbij geen enkele partij de meerderheid had. Dat is democratisch, maar was soms nefast voor de besluitname – belangrijke knopen bleven te vaak liggen. Een meerderheidsaandeelhouder biedt het voordeel van de duidelijkheid. Volgens onze informatie zal Coucke exact 76 procent van de aandelen in zijn bezit krijgen.

2. De overnemer moest 'jong' zijn

Roger Vanden Stock (75), Herman Van Holsbeeck (63), Jo Van Biesbroeck (61): de operationele leiding van RSC Anderlecht was niet bepaald in handen van drie tieners. Het bestuur vond het dan ook belangrijk dat de nieuwe overnemer de 'jeugd' had. Nu is Coucke (52) geen groen blaadje, hij biedt de club wel uitzicht op een stabiele bestuursperiode van 15 à 20 jaar.

3. De jongere generatie aandeelhouders kon blijven

Veel aandeelhouders van Anderlecht waren net als het bestuur op leeftijd. Het ancien régime van Anderlecht was letterlijk oud. Maar voorzitter Vanden Stock vond het wel belangrijk dat Anderlecht ook na de overname zijn identiteit zou behouden. Vandaar dat hij erop stond dat de koper van de club akkoord zou gaan om een deel van de aandelen aan de jonge garde onder de aandeelhouders te laten. Michael Verschueren en de dochters van Vanden Stock zullen ook onder Coucke hun rol spelen.

4. De overnemer moest de club in nood kunnen bijspringen

Het zijn financieel onzekere tijden, zelfs voor een club als Anderlecht. De recordkampioen kan door zijn zware loonstructuur alleen overleven door de inkomsten uit de Champions League (15 miljoen) en transfers zoals Tielemans (25 miljoen). Als een bedrijf van Ghelamco met een miljoenenclaim komt voor het mislukken van het Eurostadion, dan moet de nieuwe eigenaar in het slechtste scenario kunnen bijspringen. Daar bestaan bij Coucke geen twijfels over.

5. De overnemer moest ervaring in het voetbal hebben

Anderlecht is een club van en voor voetbalkenners. Enkel iemand met ervaring in die wereld kwam in aanmerking. Coucke heeft met KV Oostende en voordien bij het Franse Lille de voorbije jaren zijn strepen verdiend.

6. Roger Vanden Stock krijgt erefunctie

Op het eerste zicht een kleine vraag, maar niet te onderschatten: de koper moest Roger Vanden Stock met de nodige égards en respect behandelen, ook na de koop. Voor alle duidelijkheid: dat was geen rechtstreekse vraag van de voorzitter zelf, wel van de andere aandeelhouders, uit respect voor zijn verdiensten. Een vraag die niet eens moest gesteld worden aan Coucke, die Vanden Stock kent uit de Pro League. Hij maakt de 75-jarige Brusselaar erevoorzitter.

