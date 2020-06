De Mos over nieuwe keeper Wellenreuther: “Geen materiaal voor Anderlecht” PJC

05 juni 2020

09u37 0 Anderlecht Analist Aad de Mos heeft twijfels bij de nakende transfer van Willem II-doelman Timon Wellenreuther (24) naar Anderlecht. “Hij is geen topper.”

“Een gewone keeper”, zo omschrijft Aad de Mos Anderlecht-aanwinst Timon Wellenreuther - hij tekent hoogstwaarschijnlijk vandaag, men werkt aan de laatste details. “Degelijk, zonder meer. Het is geen topper, zoals Onana bij Ajax, die heeft wel wat meer in zijn mars. Wellenreuther is geen materiaal voor Anderlecht of Ajax, eerder voor Mechelen of Zulte Waregem. Hij is gewoon degelijk.”

De Mos erkent wel dat Wellenreuther een goed seizoen speelde. “Maar gans Willem II zat in een goeie flow, hij profiteerde mee. Het is niet zo dat hij al jaren een hoog niveau haalt. In de halve finale van de beker vorig seizoen was hij wel indrukwekkend, toen hij drie penalty’s stopte tegen Ajax in de strafschoppenreeks. Op de lijn is hij sterk.”

In Nederland valt te horen dat Wellenreuther goeie voetjes heeft, wat belangrijk is onder Vincent Kompany, maar dat nuanceert De Mos: “Het is gewoontjes.”

