De kwetsurenkampioen: niet de eerste keer dat Kompany bij comeback valt of hervalt KTH

26 september 2019

08u11 0 Anderlecht Been there, seen that. Vincent Kompany is een recidivist. De afgelopen vijf jaar hebben we hem wel vaker bij zijn comeback zien vallen of hervallen. Kwetsurenkampioen.

13 december 2014

De terugkeer na een hamstringletsel duurt 77 minuten. Tegen Leicester loopt hij een nieuwe hamstringblessure op.

26 december 2015

Zijn comeback na een kuitletsel duurt amper 9 minuten tegen Sunderland.

19 april 2016

Tegen Newcastle keert hij na een maand aan de zijlijn terug. Hij maakt de 90 minuten vol, maar heeft zich opnieuw licht aan de kuit geblesseerd.

21 september 2016

Tegen Swansea lijkt hij probleemloos 90 minuten te doorstaan, tot hij in de laatste minuut op de poep gaat zitten. Weer een maand out.

9 november 2016

Twee weken nadat hij in de rust van Man United-Man City aan de kant was gebleven met een liesprobleem, stemt Guardiola ermee in dat hij zijn wederoptreden mag maken bij de Rode Duivels tegen Nederland. Kompany haalt het wedstrijdblad, maar niet de aftrap. Ergens tussen opwarming en toilet haakt hij af met een contractuur.

12 november 2016

Na drie weken blessureleed draaft Kompany tegen Crystal Palace weer op. Een ongelukkige botsing met doelman Claudio Bravo maakt na een half uur een eind aan zijn wedstrijd. Scheurtje op in een knieligament, zes weken out.

28 januari 2017

Schijnbaar probleemloos maakt Kompany zijn comeback op de plek waar anderhalve maand eerder het noodlot toesloeg, Crystal Palace. In de weken erna komt hij niet meer van de bank en blesseert hij zich opnieuw. Zonder een minuut te spelen.

25 september 2019

Vier weken nadat hij op Genk een scheurtje in de hamstrings opliep, duurt de comeback van Kompany op het Kiel geen halfuur. Opnieuw dezelfde blessure. Been there, done that.