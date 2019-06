De Kompany-hype: al 4.000 shirts verkocht Pieter-Jan Calcoen

27 juni 2019



De Vincent Kompany-hype vertaalt zich ook in de (online) fanshop. Anderlecht heeft na ruim één week al 4.000 Joma-shirts verkocht. Dat is nu al de helft van wat paars-wit het hele vorige seizoen aan de man bracht. De meeste supporters kiezen uiteraard voor rugnummer vier - Kompany boven. Door de drukte bestaat de kans dat de levering wat vertraging oploopt, maar bij Joma zet men alle zeilen bij om Anderlecht sneller dan gepland te bevoorraden. Het merk mikt op een verkoop van 12 à 15.000 shirts in totaal. Ook in de andere geledingen van de club laat de populariteit van Kompany zich voelen: de abonnementenverkoop loopt goed, de sponsors zijn enthousiast. Nu nog transfers. Anderlecht hoopt de komende dagen de komst van Michel Vlap (22) van Heerenveen af te ronden. “Ik heb al met Kompany gebeld”, zei de Nederlander gisteren. “Ik wil graag naar Anderlecht, het is een fantastische club.”

