De HLN.be-surfer heeft gestemd: dit is het ideale elftal van Anderlecht

16u04 13 Photo News Anderlecht Vandaag is Hein Vanhaezebrouck eraan begonnen. Van Anderlecht opnieuw een ploeg maken die voetbalt volgens de filosofie van het huis. 't Is ditmaal meegenomen dat het ook de filosofie van HVH is. In een gisteren gelanceerde poll peilden we bij onze surfers naar de spelers die zeker in het elftal moeten staan. Ziehier, jullie ideale paars-witte elf.

Hein Vanhaezebrouck stelde gisteren op de persconferentie voor zijn officiële aanstelling dat hij zich niet vastpint op één systeem. "4-3-3, 3-4-3, 3-5-2, een ploeg moet meerdere systemen kunnen spelen. Ik wil een ploeg bouwen die in staat is om flexibel om te gaan met de systemen", aldus de trainer. Zijn grootste successen boekte Hein evenwel in een formatie met drie verdedigers en twee vleugelspelers die telkens de hele flank voor zich pakken. De animo voorin wil dan wel eens veranderen, met één diepe spits gesteund door twee hangende aanvallers of twee spelers in de punt. Afgaande op de beste ploeg afgaande op de stemmen van de HLN.be-surfer, zijn we in het voorbeeld hieronder voor een 3-5-2 gegaan.

In doel kreeg Boeckx duidelijk de voorkeur op Sels. De communicatief veel sterkere Boeckx, vorig jaar mee aan de basis van de landstitel, kon op meer dan het dubbel van de stemmen van Sels rekenen. In zijn systeem met drie verdedigers wordt Vanhaezebrouck meteen met een eerste probleem geconfronteerd. Wie moet hij nog naast Kara en Spajic zetten? Een duo dat duidelijk 'incontournable' is, met respectievelijk 2.400 en 2.200 stemmen. Deschacht (501) en nieuwkomer Sá (296) boezemen duidelijk weinig vertrouwen in. We kozen ervoor de polyvalente Dendoncker een rij naar achter te schuiven. Duidelijk een kind van het huis, Leander: hij kon met 2.600 stuks rekenen op het grootst aantal stemmen.

Photo News Leander Dendoncker, de populairste Anderlecht-speler, vertoeft momenteel bij de selectie van de Rode Duivels.

Op de flanken heeft Obradovic (2.200) op links geen concurrentie en eigenlijk is die er ook voor Najar (2.000) op rechts niet. Alleen ligt de Hondurees alweer in de lappenmand. De logische vervanger lijkt Chipciu, al kon hij op nog geen 400 stemmers rekenen. "Wat een luxe heb ik op mijn middenveld, met ook nog Gerkens", liet Vanhaezebrouck zich gisteren ook ontvallen. Dé hamvraag echter: hoe laat Hein Kums in dit Anderlecht renderen? Speelt hij zijn gewezen chouchou in Gent en ook de lieveling van het Anderlecht-publiek (2.500) uit op de 8, kan HVH alvast rekenen op Trebel (1.600) op de 6. Trebel, de speler die Vanhaezebrouck vorige winter naar Gent wou halen als de uiteindelijke vervanger van Kums. Opvallend in onze poll: de matige populariteit van Hanni (1.300). Die bereikte vorige zondag tegen Standard een dieptepunt, toen de fluitjes geregeld te horen waren in het Park en de gewisselde Algerijn niet eens mee ging vieren met de fans. Dan heeft de vijf keer zo dure Stanciu (1.600) zowaar meer krediet.

Photo News Vanhaezebrouck ziet Kums terug.

Voorin één certitude volgens onze poll: Henry Onyekuru (2.500). Ongetwijfeld met dank aan zijn late winner zondag. Daarentegen begint de wel erg lang durende vormdip van Teodorczyk (1.100) duidelijk op de zenuwen te werken van de fans. Moet 'Teo' voor zijn plaats vrezen als Hein voor een systeem met één spits kiest? Andere spitsen of aanvallers staan voor een zware opdracht: Harbaoui (373), Bruno (228) en Beric (213) overtuigen (nog) niet.

Photo News

Al weet Vanhaezebrouck ook, zoals hij gisteren zei: "Het belangrijkste is nu dat ik de spelers kan overtuigen dat mijn filosofie de juiste is, en dat ze in mijn verhaal willen meegaan. Met de kwaliteiten die er in de groep zitten, moeten we nu aan de slag om de beste ploeg van België te worden."

¿ First training with Hein Vanhaezebrouck! ¿¿ #RSCA #COYM pic.twitter.com/74EDJ0Dero RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

