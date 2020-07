De handtekeningen zijn gezet: Antoine Colassin tot 2025 bij Anderlecht PJC

26 juli 2020

16u03 14 Anderlecht Geen loze slogan. Anderlecht heeft Antoine Colassin (19) een nieuw vijfjarig contract laten tekenen. Hij moet een vaste waarde worden.

“Als ik doe wat moet, hoor ik bij de beste spelers van België”, zei Kemar Roofe eerder. En tóch houdt men er intern bij Anderlecht rekening mee dat Antoine Colassin de nummer één in de pikorde van de centrumspitsen wordt. Het jeugdproduct past immers meer dan Roofe binnen de filosofie van Vincent Kompany - jong, dynamisch en doelgericht -, terwijl Nany Dimata na meer dan een jaar blessureleed een vraagteken blijft. Dimata speelde zijn laatste officiële wedstrijd in februari 2019.

Omdat Colassin een stevige kanshebber op een basisplaats is, vond Anderlecht het niet meer dan correct om zijn contract (dat liep tot 2022) open te breken en - weliswaar voorzichtig - op te waarderen. Dat is nu ook effectief gebeurd: Colassin heeft getekend tot 2025.

In Youth We Trust. Colassin 2020-2025. 🟣⚪ D’un premier but sous les yeux de papa, maman, sa sœur jumelle en zijn beste copain. À un nouveau contrat. Proficiat à toi et ta famille Antoine. pic.twitter.com/1YL35SsAjQ RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Colassin kende vorig seizoen een stormachtige start. Nadat hij op stage gecharmeerd had, debuteerde hij tegen Club met een doelpunt. “Ik herinner het me nog goed”, vertelt de 19-jarige aanvaller. “Thuis tegen Club Brugge, dan weet je dat het een grote wedstrijd wordt. Franky en Vincent riepen me en zeiden me dat ik ging spelen. Dat het mijn moment was en dat ik geen stress moest hebben. Mijn goal was echt magisch. Het was ook mijn eerste, en dat vergeet je niet.” Ook tegen AA Gent en Moeskroen stond Colassin op het scorebord, hoewel hij toen al last aan de enkel had. In februari ging de aanvaller onder het mes.

RSCA zet deze zomer alweer fors in op de eigen jeugd. Eerder tekende Marco Kana (17) tot 2023, Killian Sardella (18) is tot 2025 aan paars-wit gebonden, Francis Amuzu (20) tot 2024.

Wanneer komt Tau?

Anderlecht wil er graag nog een vleugelaanvaller bij. Percy Tau (26) staat hoog op de verlanglijst, de onderhandelingen lopen, maar op Neerpede zegt men dat er nog geen deal is. Uitgaand maken Griekse media gewag van interesse van AEK voor Ognjen Vranjes (30). Paars-wit is bereid te luisteren.