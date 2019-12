De “hallucinante” namiddag van Coucke in ‘zijn’ Versluys Arena: “Dit is toch mijn schuld niet?” ODBS

01 december 2019

19u44

Bron: Radio 1 0 Anderlecht Marc Coucke beleefde een namiddag om wel heel snel te vergeten in de Versluys Arena. De eigenaar van Anderlecht was razend op zijn Oostendse collega Franck Dierckens en moest de match deels in de bezoekende kleedkamer volgen.

Al twee weken lang is dit voetbal dat Anderlecht onwaardig is. Ongelofelijk slecht Marc Coucke

Coucke vindt het vooral niet kunnen dat KVO-voorzitter Dierckens de zaken op de spits dreef met een interview vóór de match (zie video hieronder). “Twee uur voor een al beladen partij zo’n dingen zeggen, dat doe je niet”, aldus Coucke op Radio 1. “Dat is gewoon om de dingen op te hitsen en alles behalve sereen, gepast of sportief. Kijk, ik heb nooit enige zaken met Dierckens gedaan. Dat hij nu alles op mij steekt, vind ik echt niet kunnen.”

Of er een grond van waarheid zit in de dingen die hij zegt? “Ik wens me niet over cijfers uit te spreken. Bij de onderhandelingen van Oostende ben ik toch niet betrokken? Als je facturen niet betaalt, dan heb je schulden. Hij heeft zijn marketingbudget met miljoenen verlaagd, verschillende sponsors zijn vertrokken. Dat is toch mijn schuld niet? Er is personeel weg. Maar wat wil je, als je in interviews verkondigt dat je bijna failliet bent. Ach, dat is allemaal mijn zaak niet. Maar wel als hij dat, ik herhaal, twee uur voor de match stelt. Ik heb hem in Oostende gezegd dat ik daarmee niet gelukkig was.”

Laat ons dit in alle sereniteit oplossen. Vandaag heeft daar geen goed aan gedaan. Ik had nooit gedacht zo’n dag hier te beleven Marc Coucke

Maar of Coucke de fans van Oostende toch niet ietwat kan geruststellen? “Dat kan de huidige preses ongetwijfeld beter inschatten. Ik heb werk genoeg op Anderlecht. Ik stel wel vast dat ze onlangs nog een speler hebben gekocht en er vandaag een dubbele winstpremie was.”

Coucke heeft het verder over een voor hem persoonlijk “hallucinante” namiddag. “Voor de match kreeg ik van enkele veiligheidsverantwoordelijkheden het bericht dat ik beter niet in de tribune zou plaatsnemen. Om de fans niet extra op te hitsen. Ik heb daarop beslist geen olie op het vuur te gooien en de match in de kleedkamer te volgen. De ‘match delegate’, die contact heeft gehad met de hoogste voetbalinstanties, is me dan komen zeggen dat ik daar vijf minuten voor de rust weg moest zijn. En na de rust na vijf minuten mocht terugkomen. Hij zou een rapport opstellen en me mijn juiste plaats toewijzen. Ik had nochtans mijn officiële badge aan.”

“Nogmaals, ik begrijp dat de fans van KV Oostende kwaad zijn. Samen hebben we unieke momenten meegemaakt. Maar laat ons dat in alle sereniteit oplossen. Vandaag heeft daar geen goed aan gedaan. Ik had nooit gedacht zo’n dag hier te beleven.”

Tot overmaat van ramp, verloor Anderlecht met 3-2. “Al twee weken lang is dit voetbal dat Anderlecht onwaardig is. Ongelofelijk slecht. De beste manier om dit geweldige en unieke project sneller te laten verlopen, zijn goeie resultaten en het behalen van Europees voetbal. Dat stuk missen we. Dat is verschrikkelijk voor de mensen die er hard voor werken en er fan van zijn.”

