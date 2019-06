De fans horen het graag: “Bij Anderlecht is het onmogelijk om winst en mooi voetbal los te zien van elkaar” Redactie

25 juni 2019

17u14 0

Exact wat de Anderlecht-fans wilden horen. Kompany wil kampioen spelen mét mooi voetbal. Als kind van het huis weet hij dat die twee zaken onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. “Ik was hier veertien jaar. Hoe is het mogelijk om bij Anderlecht winnen en kampioen spelen niet te associëren met het brengen van mooi voetbal? Dat is onmogelijk. Ik wil beide brengen. Dat is mijn ultieme ambitie die ik niet wil verstoppen. Al besef ik dat ik mezelf zo veel druk op leg.”