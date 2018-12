De conclusie na bewogen uren in Anderlecht: Belhocine neemt tijdelijk over van Vanhaezebrouck, De Roeck assistent Redactie

17 december 2018

11u49 11 Anderlecht Karim Belhocine is bij RSC Anderlecht de tijdelijke opvolger van de gisteren ontslagen Hein Vanhaezebrouck, zo maakte de club maandag bekend. Belhocine was assistent van Hein bij paars-wit en krijgt op zijn beurt Jonas De Roeck als assistent-trainer in de komende twee wedstrijden, op bezoek bij Moeskroen (22/12) en thuis tegen Waasland-Beveren (27/12).

In die wedstrijden, de laatste twee van 2018, moet paars-wit nog punten scoren, anders dreigt het nog voor Nieuwjaar uit de top zes te vallen. Door de 2-1 nederlaag van zondag uit bij Cercle Brugge is de sportieve malaise immers compleet bij de Belgische recordkampioen. Het bestuur had een negen op negen vooropgesteld in het slot van 2018 en bij de eerste etappe in Brugge liep het al mis. Paars-wit staat zo met een één op twaalf achter de naam, enkel in eigen huis tegen Charleroi kon er een punt gehaald worden. Anderlecht wist dit seizoen nog maar negen keer te winnen in de Jupiler Pro League, na een twaalf op twaalf in de competitiestart. Sinds 18 augustus kon Anderlecht dus maar vijf keer meer winnen, de laatste zege dateert intussen al van 11 november. In de stand blijven ze wel vierde met 31 punten, elf minder dan leider Racing Genk.

Na de overname van de club werden er ook organisatorisch heel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt er nog gewacht op de komst van een nieuwe sportieve directeur. “De club finaliseert de onderhandelingen met de nieuwe sportieve directeur en analyseert de verdere reorganisatie van de sportieve staff”, besluit Anderlecht.

