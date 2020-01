De club waar het nooit stil is: nog maar eens verschuivingen in hiërarchie bij Anderlecht TLB

14 januari 2020

13u46 0 RSC Anderlecht Alweer een revolutie op Anderlecht. Sportief manager Michael Verschueren en operationeel manager Jo Van Biesbroeck zijn de volgenden die opzij worden geschoven in de Raad van Bestuur bij paars-wit. Die laatste wordt als CEO opgevolgd door Karel Van Eetvelt. Sinds de komst van Marc Coucke in 2017 blijven de wissels in het paars-witte organigram zich maar opstapelen.

De top van Anderlecht beklaagt zich erover dat er een perceptie gecreëerd wordt over de club. Dat niet alles zo slecht is als gezegd en geschreven wordt, stellen ze. Maar dan helpt het niet dat Neerpede bij momenten meer lijkt op een duiventil dan een werkvloer. De draaideurpolitiek die de nieuwe eigenaars sinds vorig jaar geïnstalleerd hebben - meer dan 60 werknemers verlieten de club - wijst niet meteen op een klimaat waar alles windstil is. Dat Michael Verschueren -hij blijft wel de sportief verantwoordelijke- opzij wordt geschoven uit de Raad van Bestuur, is het zoveelste voorbeeld.

De eerste echte klinkende naam die in het Coucke-tijdperk bedankt werd voor bewezen diensten, was Herman Van Holsbeeck. De sportief manager, die vijftien jaar in dienst was, was nog een overblijver van het vorige bewind. In april 2018 kreeg hij zijn C4. En daarna volgde dus nog een waslijst aan ontslagen. Er werd – naar het beeld van het ontslag van Van Holsbeeck – vooral komaf gemaakt met het oude regime. Zo werd ook de samenwerking met directiesecretaresse Katharine Viaene na 21 jaar stopgezet. Jochen De Coene, hoofd van de medische staf, werd na bijna een decennium naar de uitgang geleid, net als Dimitri Mbuyu – op dat moment al jaren hoofdscout van Anderlecht. Ook aan de samenwerking met verschillende andere scouts en teammanager Gunter Van Handenhoven werd geen vervolg gebreid.

Het nieuwe bewind bracht ‘eigen’ mensen binnen, maar ook daarvan zijn er inmiddels al heel wat opnieuw moeten vertrekken. Coucke bracht manager Luc Devroe zelf mee, maar die kreeg de rekening gepresenteerd voor zijn zwak transferbeleid. In december 2018 werd ook Hein Vanhaezebrouck ontslagen. Die werd ook nog als coach aangesteld door het vorige bestuur. “De ploeg haalt te weinig punten en is te snel uitgeschakeld in de beker en de Europa League”, was toen de uitleg van Michael Verschueren. Ook voor assistenten Gino Caen en Arno van Zwam, dokter Chris Goossens en perschef Marie Verbeke kwam er een einde aan hun verhaal bij de Belgische recordkampioen.

Na een interimperiode met Karim Belhocine aan het roer, werd de Nederlander Fred Rutten de nieuwe coach. Maar ook de ex-coach van onder meer PSV kreeg de trein niet op de rails. Na amper drie maanden communiceerde Anderlecht alweer dat de samenwerking werd stopgezet. Belhocine mocht opnieuw depanneren en na de komst van Kompany werd Simon Davies de nieuwe T1. De Welshman werd inmiddels ook al opzijgeschoven, al staat hij echter wel nog op de paars-witte loonlijst. ‘Man van het huis’ Frank Vercauteren volgde hem op als hoofdcoach en zit nog steeds in het zadel.

Niet enkel in de dugout bleef het onrustig, ook in de bestuurskamer werden nog wissels doorgevoerd. De dag van de aanstelling van Vercauteren raakte ook bekend dat technisch directeur Frank Arnesen aan de deur wordt gezet. De Deen was eind december 2018 in functie getreden, maar begin oktober 2019 kon zijn contract al in de prullenbak. Het lijvige contactenboekje van Arnesen werd (te) weinig gebruikt. De aardverschuivingen die vandaag bekend raakten, zijn dus het zoveelste hoofdstuk.