De Bilde over open brief: “Damage control om te zorgen dat er niet nog meer onrust in de club komt” NVD/DMM/JBE

13 december 2019

17u13 0 Anderlecht Ook VTM-analist en ex-speler Gilles De Bilde zag de open brief die Anderlecht gisteren de wereld instuurde. Daarin werd gesteld dat paars-wit pas vanaf 2022 weer ambieert om voor de titel mee te doen. De Bilde: “Heel bizar voor een club als Anderlecht.”

“Het is iets dat je niet gewend bent, want ik herinner me nog dat recent gezegd werd dat Anderlecht ieder jaar voor de titel moet gaan. Gelukkig is er nu wel het besef bij het bestuur dat het niet gaat zoals het moet gaan, ondanks het binnenhalen van Kompany en de beloftes die zijn gemaakt. Het is een beetje damage control, om ervoor te zorgen dat er niet nog meer onrust in de club komt.”

“Als het écht tot 2022 zou duren vooraleer Anderlecht weer kampioen speelt, dan is dat één titel in vijf jaar. Het is ongezien voor een club als Anderlecht. Het is volgens mij ook een veel te lange termijn om weer met succes aan te knopen. De laatste jaren onder het duo Van Holsbeeck - Vanden Stock ging ook al moeilijk, dan hoop je met de aanstelling van iemand als Coucke de weg weer naar boven in te zetten. Nu blijkdt dat net het tegenovergestelde te zijen. Ik denk niet dat de mensen zich tevreden kunnen stellen met één titel om de vijf jaar.”