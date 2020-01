De Bilde over ‘comeback’ Vanden Borre: “Ik hoop dat hij de inzet en de branie heeft om het te doen slagen” KDW/MXG

05 januari 2020

Anthony Vanden Borre is terug. Opnieuw. De ex-Rode Duivel is vandaag mee vertrokken op trainingsstage met Anderlecht. Onze analist Gilles De Bilde laat z’n licht schijnen op de comeback van VDB: “Het is een goede zaak voor hem, voor Anderlecht en voor het Belgisch voetbal, maar ik hoop dat hij de inzet en de branie toont om het allemaal te doen slagen.” De aanwezigheid van Vincent Kompany en Frank Vercauteren doen hem ook goed volgens De Bilde: “Het is niet de eerste keer dat ze met hem werken, maar of dat nu ook gaat lukken? Ik zou er m’n geld niet op inzetten, maar met Vanden Borre weet je nooit.”