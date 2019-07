De Bilde over Anderlecht: “Deze nederlaag komt heel hard aan” Redactie

28 juli 2019

23u58

Bron: VTM 0

In VTM Nieuws gaf Gilles De Bilde zijn analyse over de wedstrijd van Anderlecht tegen KV Oostende. De ex-speler van paars-wit, nu de huisanalist van VTM, vindt dat speler-manager Vincent Kompany nog een pak werk op de plank heeft liggen. “Je kan niet verwachten dat ze na anderhalve maand al op het toppunt van hun kunnen zijn, dat zal ook nog even duren. Maar zo van de hemel, het begin van de wedstrijd, naar de hel, het einde van de match, gaan: nee, dat is niet de start waar het bestuur en de fans van Anderlecht op gehoopt hadden”, stelt hij onder meer. Bekijk hierboven zijn volledige analyse.