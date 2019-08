De Bilde: “Chadli wil absoluut naar het EK 2020, die kansen waren geslonken” Redactie

11 augustus 2019

Analist Gilles De Bilde ging in het VTM Nieuws dieper in op de transfer van Nacer Chadli naar Anderlecht. “Chadli wil absoluut aanwezig zijn op het EK van 2020. Zijn kansen waren geslonken omdat hij bij AS Monaco nooit aan de bak kwam. Dus kiest hij voor deze optie. Die optie was er omdat Vincent Kompany op Anderlecht zit. Twee maanden geleden al vroeg paars-wit hem of hij zin had om te komen - die vraag stelden ze trouwens ook aan Thomas Vermaelen en Dries Mertens.”

Dus volgt hij het spoor van onder andere Mignolet en Depoitre, die ook terugkeerden naar België. “De meeste van die jongens kwamen niet aan spelen toe bij hun ex-club. Dan kiezen ze liever voor de veilige optie, namelijk een land en competitie die ze kennen. En hun familie zit hier. En zo maken ze eventueel nog kans op het EK.”