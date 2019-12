De Bilde: “Als Kompany zegt dat hij geen compromis wil, wat doet Vercauteren dan in het verhaal?” JBE/ODBS

02 december 2019

13u29 0

Met lede ogen kijkt Gilles De Bilde als ex-speler van Anderlecht naar de elfde plaats van Anderlecht. De analist van VTM vindt dat paars-wit naast kwaliteit ook weerbaarheid mist en heeft zijn twijfels bij de combinatie Kompany - Vercauteren. “Dat was sowieso al een tegenstrijdige visie: Franky kijkt naar de tegenstander en naar andere facetten van het spel, terwijl Vincent uitgaat van eigen sterkte en het voetballend vermogen”, aldus De Bilde bij VTM NIEUWS. “Maar daarvoor moet je de spelers hebben en dat is duidelijk een probleem. De vraag is toch hoe het nu verder moet. Vincent zegt dat er ook na het verlies in Oostende alles behalve moet getwijfeld worden aan zijn visie en dat hij geen compromissen wil sluiten. Allemaal goed en wel, maar wat doet Franky dan in het verhaal?”

De Bilde: “Als je door de aanwezigheid van Kompany een deel van je mogelijkheden verliest, is Anderlecht je plaats niet”

Ook opmerkelijk: het Anderlecht mét Kompany in de ploeg heeft alleen nog maar in de beker -met weinig overschot- op Beerschot gewonnen. In de competitie: vier keer verloren en twee keer gelijk met de speler-manager in de basis. “Ik denk niet dat het verlammend werkt. Integendeel: zijn aanwezigheid zou net een boost moeten geven. Als je door de aanwezigheid van Kompany een deel van je mogelijkheden verliest, hoor je niet thuis op Anderlecht. Kijk, ik gun het Anderlecht van harte, maar met de beste wil van de wereld zie ik niet hoe ze dit nog kunnen omdraaien op korte termijn en play-off 1 kunnen halen.”