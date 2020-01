De ‘Belofte van het Jaar’ zoals u hem nooit zag: unieke kinderfoto’s van Yari Verschaeren (18) PJC

17 januari 2020

07u00 0 Anderlecht Eerst smaakmaker bij Anderlecht. Dan Rode Duivel. En sinds woensdagavond ook ‘Belofte van het Jaar’. Een mens zou bijna gaan denken dat het leven van Yari Verschaeren nu pas écht begint. Fout, natuurlijk. Naar aanleiding van de nieuwste trofee van Verschaeren: een terugblik in foto’s op zijn jeugdjaren, van Kruibeke over Beveren tot Anderlecht. Met, hoe kan het ook anders, vaak een bal in de buurt.

Da’s geen toeval, zo klinkt het bij zijn entourage. “Want dat was nu eenmaal de enige manier om Yari rustig te krijgen. Als kind was hij heel energiek, enkel een bal kon hem afleiden.” Zo jongleerde Verschaeren úren in de tuin, soms zelfs met zijn konijn in zijn armen, en vroeg hij zijn ouders om zijn kunstjes te filmen. Liet hij de bal even vallen, dan was Verschaeren naar verluidt woedend op zichzelf — dan was er even niks mee aan te vangen. Om vervolgens toch snel een nieuwe poging te wagen om zijn record te breken.

Shirt Mbokani

Door het vele oefenen boekte Verschaeren vlug vooruitgang. Op jeugdtoernooien viel hij dan ook vaak in de prijzen. En nu dus als prof opnieuw. Al is de honger daarmee niet gestild, zei Verschaeren woensdagavond al: “Ik kom op een dag terug om de Gouden Schoen te winnen.” Dieumerci Mbokani en Dennis Praet achterna. Van die eerste had Verschaeren een shirt, van Praet de schoenen. “Yari keek op naar de sterren van Anderlecht.” Dus ook Marcin Wasilewski, met wie Verschaeren op zijn elfde poseerde aan het stadion.