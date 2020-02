De 35 goals van Kompany: als ‘Vince’ scoort, wint zijn team zo goed als altijd Bart Fieremans

25 februari 2020

08u55 0 Anderlecht Tegen Eupen proefde Vincent Kompany nog eens de smaak van het scoren. En of hij blij was met de 35ste goal uit zijn carrière, die hij zestien jaar na zijn allereerste goal als 17-jarige snaak op STVV opnieuw voor Anderlecht maakte.

Zijn 35ste treffer zal niet zijn belangrijkste zijn, niks gaat boven zijn iconische afstandsraket tegen Leicester waarmee hij in 2019 Manchester City de titel bezorgde. Een zeldzaamheid, gezien Kompany het gros van zijn goals (89%) binnen de zestienmeter maakte. Bij zijn stats valt ook op dat Kompany liefst meer dan één op de drie goals met het hoofd scoorde - bij City zelfs meer dan de helft. Ook straf: Kompany won liefst 31 van de 35 wedstrijden waarin hij raak trof (89%). Bij Anderlecht vierde Kompany zelfs de zege in alle zeven wedstrijden waarin hij scoorde.

Emotioneel ligt de goal tegen Eupen wel in de bovenste schuif van Kompany. Ook vader Pierre Kompany zag de blijdschap bij zijn zoon: “Dat is normaal. Anderlecht heeft hem groot gemaakt. Ik was erbij toen hij zijn eerste goal in 2004, op STVV, maakte. Die schoen is nog lang bewaard gebleven. Zijn goal voor Anderlecht tegen Sevilla in de Champions League (in 2005, red.) wekt ook mooie herinneringen op, hoe hij daar het halve veld overliep en scoorde. Maar of Vincent nu scoort of niet, hij werkt hard voor Anderlecht. Dat is het belangrijkste.”