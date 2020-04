De 10 floptransfers van Anderlecht onder Marc Coucke waardoor de club nu diep in de miserie zit ODBS

20 april 2020

19u20 18 RSC Anderlecht Binnengehaald met de grote trom, afgevoerd met staart tussen de benen. De Binnengehaald met de grote trom, afgevoerd met staart tussen de benen. De roemloze aftocht van Samir Nasri staat best symbolisch voor het voorlopig faliekante inkomende transferbeleid van RSC Anderlecht onder Marc Coucke. Een overzicht van duur naar minder duur - of waarom de cijfers van Sporting bloedrood kleuren.



Terwijl het met vergrootglas speuren is naar ietwat efficiëntie wat betreft de verhouding prijs/kwaliteit, zijn de floptransfers legio. Twijfelgevallen zelfs niet meegerekend. De enige reserve voor paars-wit is dat het de prestatiegerichte cijfers wat betreft de transferbedragen niet moet aflossen. Daar staat dan weer tegenover dat hun dikwijls royale contracten ook deze zomer nog niet aflopen. Eén ding is zeker: de vernieuwde sportieve cel onder leiding van Peter Verbeke staat voor een immense opdracht.

Bubacarr Sanneh

Anderlecht legde maar liefst acht miljoen euro op tafel voor de centrale verdediger. De 25-jarige Gambiaan kon echter nooit een basisplaats afdwingen. Hein Vanhaezebrouck, Fred Rutten, Karim Belhocine, Vincent Kompany: allen vonden Sanneh niet goed genoeg. Uitleenbeurten aan eerst het Turkse Göztepe en dan KV Oostende moesten voor de kentering zorgen. Tevergeefs. Anderlecht wil hem het liefst zo snel mogelijk verkopen om toch nog iets te recupereren.

Ognjen Vranjes

De beenharde verdediger kwam voor zo’n drie miljoen euro over van AEK Athene, maar had het al snel verkorven bij Anderlecht met zijn capriolen op en naast het veld. De vele gele en rode kaarten, de fascistische tattoo, de steun aan hooligans. Alles opgeteld zorgde ervoor dat paars-wit de Bosniër resoluut naar de B-kern stuurde. Hij heeft geen toekomst meer bij Anderlecht, maar strijkt momenteel nog wel 1,3 miljoen per jaar op. Gaf recent wel te kennen bij AEK te willen blijven. Nu nog een akkoord op clubniveau.

Knowledge Musona

Hoeveel de Zimbabwaan gekost heeft is niet gekend. Hij kwam mee in het pakket Marc Coucke, met daarin ook Milic en Nkaka. Een succes was Musona echter niet. Een aanvaller die, in vorm, gedijt bij een Belgische middenmoter. Maar niet bij Anderlecht en zelfs in z’n recente uitleenperiodes bij Lokeren en Eupen niet.

Zakaria Bakkali

De carrière van Bakkali begon bij PSV explosief. Het dribbelwonder werd ook meteen Rode Duivel gemaakt, maar sindsdien ging het bergaf met Bakkali. Na passages in Spanje bij Deportiva en Valencia haalde Anderlecht hem voor 1,2 miljoen euro terug naar België. Blessures en wisselvallige prestaties zorgde er echter voor dat Bakkali tot nu toe een flop is. Hij is echter nog altijd ‘maar’ 23 jaar. Blijft hij een eeuwige belofte?

Yevhen Makarenko

Werd tijdens de zomer van 2018 weggeplukt bij KV Kortrijk voor een slordig miljoen. Stond wel meteen in de basis, maar kon nooit indruk maken. Verdween helemaal op het achterplan met een achillespeesblessure en de voorbije wintermercato uitgeleend aan opnieuw Kortrijk.

Aristote Nkaka

Ruilde Oostende in voor paars-wit voor 1 miljoen, maar kwam nooit aan de oppervlakte in het Park. Uitgeleend aan eerst Almeria en Santander, waar hij in de Spaanse tweede klasse toch aan spelen toekwam. Nog contract tot 2023.

Antonio Milic

Ook hij kwam met voorzitter Coucke en Luc Devroe mee van Oostende. Begon als basispion en werkte zich op tot Kroatisch international, maar kon niet helemaal overtuigen en verdween gaandeweg uit beeld. Ook uitgeleend aan een Spaanse tweedeklasser, Rayo Vallecano, tot het einde van het seizoen.

James Lawrence

Moest voor extra voetballend vermogen zorgen achteraan. Nooit echt een meerwaarde, al kwam hij voor ‘slechts’ 450.000 euro over van het Slovaakse Trencin. Vorige zomer uitgeleend aan de Duitse tweedeklasser Sankt-Pauli, waarvoor hij 9 keer speelde.

Luka Adzic

De 21-jarige flankspeler werd in de zomer van 2018 overgenomen van Rode Ster Belgrado en mocht dit seizoen dan toch wat opdraven. In die 150 minuten kon hij zich nauwelijks doorzetten en een zijsprong naar de Nederlandse tweede klasse volgde. In Emmen goed voor 3 optredens en een goal.

Kristal Abazaj

Nog een jonge winger die in 2018 kwam. Bracht mooie adelbrieven mee van bij het Albanese Skënderbeu, maar viel bij Anderlecht door de mand. Uitgeleend aan Osijek en vorige zomer aan het Finse Kukesi, waar hij goed was voor 6 goals in 24 duels.