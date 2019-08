Davies: “Het zal uiteindelijk wel lukken” YP

23 augustus 2019

23u31

Bron: Play Sports 0

Alweer geen overwinning voor Anderlecht-coach Simon Davies, die zijn team zo ziet achterblijven met amper twee puntjes uit vijf wedstrijden. “De boodschap is duidelijk: we gaan onze manier van werken verderzetten”, aldus de Welshman tegenover de camera’s van Play Sports. “We controleren en krijgen kansen. Als je ziet dat zelfs de ingevallen Adzic nog twee keer had kunnen scoren... Het zal uiteindelijk wel lukken, hopelijk duurt het niet te lang meer. Dit is frustrerend voor iedereen. We willen het heel graag zo goed doen en onze fans geven wat ze verdienen.”

Op de koop toe verloor paars-wit ook nog eens aanvoerder Vincent Kompany. “Met blessures weet je nooit meteen hoe erg het is”, zei Davies daarover. “Vince zal wellicht wel een of twee matchen onbeschikbaar zijn, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”