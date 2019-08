Davies: “Een Anderlecht-keeper moet kunnen meevoetballen” PJC

01 augustus 2019

Reageren op de komst van Hendrik Van Crombrugge naar Anderlecht wilde Simon Davies nog niet doen. “Het is niet officieel”, aldus de Anderlecht-coach. Maar hij duidde wel wat een RSCA-doelman moet kunnen. “Hij moet comfortabel zijn met de voeten, want wij willen voetballen.” En heeft Didillon dat profiel te weinig? “Ik vond hem goed tegen Oostende”, benadrukte de Welshman. “Onze spelers moeten gewoon nog wat wennen aan onze speelstijl.”

Na de verrassende 1-2-nederlaag moet paars-wit wel winnen tegen Moeskroen. “Druk? Ik lees geen kranten”, lachte Davies. “De enige druk komt van binnenuit. We willen het goed doen.” Met of zonder Kums en Trebel? “Ze trainen sterk, we respecteren hen”, was het antwoord van Davies. “In het voetbal kan alles snel veranderen.”