Daar is Vincent Kompany weer: kapitein van Anderlecht traint opnieuw mee PJC

11 december 2019

Opvallende aanwezige op de training van Anderlecht vandaag: Vincent Kompany. De speler-manager viel vorige week donderdag net na de pauze uit op het bekerduel in Moeskroen met een hamstringblessure. Hetzelfde kwaaltje dat hem eerder dit seizoen al twee keer in de lappenmand deed belanden, waardoor er opnieuw voor een inactiviteit van drie tot vier weken gevreesd werd. De vraag was of Kompany in 2019 nog in actie zou komen. Maar kijk, vandaag trainde hij mee. Lichtjes weliswaar, maar toch ook al met de bal. Afwachten of hij de Clásico van zondag in Standard (14u30) haalt. Met ook Philippe Sandler out, is de spoeling centraal achterin dun bij paars-wit.