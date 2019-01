Daar is Obradovic opeens weer: Serviër na zes maanden in B-kern mee op stage met Anderlecht, ook Vranjes van de partij Pieter-Jan Calcoen

07 januari 2019

05u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Anderlecht Daar is transfer nummer één bij Anderlecht – een interne, welteverstaan. Behoudens een ommekeer mag Ivan Obradovic (30) mee op winterstage. Hij zat zes maanden in de B-kern.

Hij was gewaarschuwd. «Wie spelletjes speelt en zo weigert te vertrekken, zal naar de B-kern vliegen», sprak toenmalig ­sportief manager Luc Devroe ­afgelopen zomer. Hij hintte op Ivan Obradovic, die te horen gekregen had dat hij andere oorden móest opzoeken, maar ondanks concrete interesse vanuit Turkije en Griekenland liever in Anderlecht bleef. Eind augustus zat de Serviër er nog steeds, tot grote woede van Devroe, die zijn dreigementen dan ook hard maakte – Obradovic naar de beloften dus. Hein Vanhaezebrouck sputterde nooit tegen.

Nu Devroes sportieve macht ­serieus ingeperkt is en Vanhaezebrouck niet langer coach is, heeft Obradovic plots weer toekomstperspectieven op Anderlecht. In die mate zelfs dat de Servische (ex-?)international vandaag mee op het vliegtuig stapt naar Spanje, waar paars-wit één week op stage is in San Pedro del Pinatar. ’t Is een beslissing die op Neerpede in overleg genomen is, tussen onder meer Michael Verschueren, Frank Arnesen en Karim Belhocine. Zij zien in Obradovic een waardige Anderlecht-speler en willen hem een nieuwe kans gunnen onder Fred Rutten.

Op en top prof

Het is een ommezwaai waar Obradovic maanden op gehoopt heeft. Het was ook de motivatie voor hem om zich professioneel te blijven gedragen. Hij trainde steeds zoals het hoort bij de U21, adviseerde Elias Cobbaut – nota bene een concurrent op links – tijdens zijn revalidatie en ving Ognjen Vranjes en Luka Adzic op, die een moeilijke aanpassing ­kenden.

Met nu dus de ultieme beloning in de vorm van een vliegtuigticket naar de zon. Obradovic, naar ­eigen zeggen wedstrijdfit, heeft er zeven dagen om de staf te overtuigen dat hij een meerwaarde kan betekenen. Lukt dat niet, dan lijkt een exit onvermijdelijk. Obradovic heeft nog maar zes maanden contract, Partizan Belgrado wil hem graag, er is ook belangstelling uit Turkije.

Dauda niet, Vranjes wel

Wie in tegenstelling tot Obradovic niet hun valiezen moeten pakken, zijn Mohammed Dauda, Kristal Abazaj, Adzic en Abdoul Karim Dante. Vooral de afwezigheid van Dauda is verrassend, de goalgetter (bij de beloften dan toch) speelde in de heenronde regelmatig. Vranjes reist wel gewoon mee, ondanks bedenkelijke acties op en naast het veld de afgelopen maanden. Ook wil paars-wit de jongeren laten proeven van het echte werk, want middenvelders Sieben Dewaele (19) en Yari Verschaeren (17) en aanvaller Jérémy Doku (16) zitten in de selectie.

Paars-wit stijgt vanochtend op met een lijnvlucht vanuit Char­leroi. Op vrijdag is er een oefen­duel tegen Hoffenheim, zondag geeft RSCA Heidenheim partij, waarna de terugkeer volgt.