Daar is het volgende ontslag op Anderlecht al: club neemt afscheid van Pieter Eecloo uit scouting PJC

23 maart 2020

08u05 0 Anderlecht De koppen blijven rollen op Anderlecht. Nadat de recordkampioen afscheid nam van clubicoon Pär Zetterberg is nu Pieter Eecloo van de scouting aan de beurt.

Pieter Eecloo is voor het grote publiek geen bekende naam. Hij begon als administratief medewerker bij de scouting, waar hij sinds het vertrek van Frank Arnesen aan belang gewonnen had. Onder Head of Sports Peter Verbeke riskeerde hij overbodig te worden, dus nam RSCA afscheid.

Het C4 van Eecloo kadert in de besparingen die nieuwe CEO Karel Van Eetvelt en diens adviseur Wouter Vandenhaute aan het doorvoeren zijn. Er zullen wellicht nog banen sneuvelen op Neerpede. Bij het personeel heerst grote ongerustheid. Volgens Van Eetvelt en Vandenhaute moeten zij snoeien om een financieel drama te voorkomen. De cijfers van Anderlecht kleuren bloedrood.

