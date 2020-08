Daar is de beoogde spits: Anderlecht huurt Lukas Nmecha (21) van Manchester City TLB

20 augustus 2020

16u03 16 Anderlecht Anderlecht heeft een nieuwe spits beet. RSCA vond een akkoord met Manchester City over de huur van Lukas Nmecha. Paars-wit leent de Duitse jeugdinternational - net als Philippe Sandler vorig jaar - zonder aankoopoptie van de ex-club van Vincent Kompany.

Anderlecht maakte er geen geheim van dat een nieuwe spits tijdens deze mercato nog een prioriteit was, na een voorbereiding waarin het moeilijk tot scoren kwam. Kemar Roofe is intussen weg (naar Rangers), Antoine Colassin staat voor het jaar van de bevestiging en Landry Dimata is pas terug na anderhalf jaar blessureleed. Zowel Dimata (tegen STVV) als Colassin (3x in de oefenmatch tegen OHL) vonden recent wel de weg naar doel.

Maar ook om hen te ontlasten werd nog uitgekeken naar vers aanvallend bloed. En dat wordt dus Lukas Nmecha. De 21-jarige spits - geboren in Hamburg - werd opgeleid bij City en schopte het tot in het eerste elftal. De balvaste en wendbare spits maakte minuten in de Premier League, maar door de stevige concurrentie voorin in Manchester ging hij elders op zoek naar speelminuten. Eerst bij Preston North End, vorig seizoen bij Wolfsburg en Middlesbrough.

Bij Preston kwam hij in de Championship tot drie goals en acht assists in 41 matchen. Na z’n goed seizoen mocht hij zich gaan bewijzen in de Bundesliga - Nmecha bezit naast de Engelse ook de Duitse nationaliteit -, maar bij Wolfsburg liet hij geen onuitwisbare indruk na. Hij kwam er niet tot scoren en ook bij tweedeklasser Middlesbrough lukte dat niet na nieuwjaar.

Een raszuivere doelpuntenmachine haalt Anderlecht dus niet in huis. Maar Kompany ként hem wel, al was het niet de nieuwe T1 die de transfer finaal geforceerd heeft. Het duo stond bij City regelmatig samen op het trainingsveld en Kompany gaf het jeugdproduct tips om het verdedigers moeilijk te maken. Met zijn snelheid is Nmecha daartoe in staat. “Mijn grootste kwaliteit is dat ik me snel kan aanpassen en dat ik veel posities uit de voeten kan. Ik kan zowel de bal komen halen als diep lopen”, zegt Nmecha over zichzelf bij zijn voorstelling op de sociale media van Anderlecht. Hij zal met het nummer 7 spelen.

Binnen RSCA was er al even eensgezindheid over de transfer en de laatste details werden intussen geregeld. Het gaat om één jaar huur, een logische optie. Zo wordt de ontwikkeling van Colassin en Dimata op langere termijn niet afgeremd.

