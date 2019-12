Daags na de zoveelste opdoffer: mankende Verschaeren en knipoog van Vercauteren bij aankomst op Neerpede Redactie

20 december 2019

Anderlecht moet voor de zoveelste keer dit seizoen zijn wonden likken na een pijnlijke nederlaag. Gisteravond ging paars-wit in eigen huis onderuit met 0-2 in de kwartfinale van de beker tegen grote rivaal Club Brugge. Deze ochtend arriveerden de spelers en staf zoals gewoonlijk op Neerpede, waar ze nu de volgende competitiewedstrijd tegen Racing Genk van zondag voorbereiden. Opnieuw een cruciale wedstrijd als Anderlecht zijn waterkans op play-off 1 nog wilt behouden. Yari Verschaeren, die twee maanden out is met een enkelblessure, kwam al mankend toe. Bij coach Frank Vercauteren kon er een knipoog naar onze man ter plaatse vanaf.